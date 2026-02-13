Hoopfellas για Χέιζ-Ντέιβις: «Τρομερό fit για τον Παναθηναϊκό, αλλά ακόμη υπάρχουν θέματα στο "5"»
Ο Χέιζ-Ντέιβις είναι παίκτης του Παναθηναϊκού και ο Hoopfellas έκανε εκτενή ανάλυση στον Αμερικανό στο τελευταίο Gazz Floor by Novibet.
Μεταξύ άλλων, ο Hoopfellas τόνισε πως ο Χέιζ Ντέιβις είναι ο παίκτης που αποτελεί ιδανικό fit για τους Πράσινους, ενώ τόνισε ότι μπορεί να γίνει σταρ, αλλά και μπορεί να γίνει σταρ στον ρόλο που θα του ανατεθεί, κάνοντας ένα βήμα πίσω, όπως οι Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ή Τζέριαν Γκραντ.
Τόνισε επίσης πως θα είναι καλύτερο ο Χέιζ-Ντέιβις να παίξει στο «3» μαζί με τον Χουάντσο και όχι στο «4» παρέα με τον Τσέντι Όσμαν.
Ολόκληρη η ανάλυση του Hoopfellas για τον Χέιζ Ντέιβις:
