Μια μεγάλη επιστροφή περιλαμβάνει η 12άδα του Παναθηναϊκού ενόψει του αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε για την 28η αγωνιστική της Euroleague.

Ύστερα από έναν μήνα ο Κέντρικ Ναν δίνει και πάλι το «παρών» στην 12άδα του Παναθηναϊκού μετά τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε (οστικό οίδημα) στην αριστερή ποδοκνημική.

Ο Αμερικανός σκόρερ τέθηκε και πάλι στην διάθεση του Εργκίν Άταμαν και θα ενισχύσει εκ νέου τους «πράσινους» μετά το διάστημα της απουσία του. Αντίθετα έμεινε εκτός ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ ο οποίος ταλαιπωρείται από διάστρεμμα ενώ ο Τούρκος προπονητής δεν συμπεριέλαβε επίσης στην 12άδα της ομάδας τον Βασίλη Τολιόπουλο, τον Μάριους Γκριγκόνις και φυσικά τον τραυματία, Ματίας Λεσόρ.

Έτσι λοιπόν η 12άδα του Παναθηναϊκού αποτελείται από τους Σορτς, Καλαϊτζάκη, Όσμαν, Χολμς, Σλούκα, Ρογκαβόπουλο, Γκραντ, Ναν, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν.