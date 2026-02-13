Παναθηναϊκός: Η 12άδα για το ματς με τη Φενέρμπαχτσε - Επιστροφή Ναν
Ύστερα από έναν μήνα ο Κέντρικ Ναν δίνει και πάλι το «παρών» στην 12άδα του Παναθηναϊκού μετά τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε (οστικό οίδημα) στην αριστερή ποδοκνημική.
Ο Αμερικανός σκόρερ τέθηκε και πάλι στην διάθεση του Εργκίν Άταμαν και θα ενισχύσει εκ νέου τους «πράσινους» μετά το διάστημα της απουσία του. Αντίθετα έμεινε εκτός ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ ο οποίος ταλαιπωρείται από διάστρεμμα ενώ ο Τούρκος προπονητής δεν συμπεριέλαβε επίσης στην 12άδα της ομάδας τον Βασίλη Τολιόπουλο, τον Μάριους Γκριγκόνις και φυσικά τον τραυματία, Ματίας Λεσόρ.
Έτσι λοιπόν η 12άδα του Παναθηναϊκού αποτελείται από τους Σορτς, Καλαϊτζάκη, Όσμαν, Χολμς, Σλούκα, Ρογκαβόπουλο, Γκραντ, Ναν, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν.
