Ενθουσιασμένοι οι γιατροί της Χάποελ με τον Μίτσιτς - Η απόφαση τους για το ματς της πρεμιέρας στη EuroLeague

Ο Βασίλιε Μίτσιτς φαίνεται ότι θα προλάβει είναι έτοιμος για την πρεμιέρα της Euroleague με αντίπαλο τη Μπαρτσελόνα.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ είναι μπροστά από μία ιστορική σεζόν για την ίδια, καθώς με τις οδηγίες το Δημήτρη Ιτούδη θα αγωνίζεται πλέον στην κορυφαία κατηγορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ, την Euroleague.

Η ισραηλινή ομάδα μάλιστα είχε πρωταγωνιστικό ρόλο σε ένα από τα μεγάλα «θρίλερ» του καλοκαιριού που αφορούσε την επιστροφή του Βασίλιε Μίτσιτς στην Ευρώπη, με τον Σέρβο γκαρντ να καταλήγει τελικά στον σύλλογο του Τελ Αβίβ.

Ο ίδιος πλέον φαίνεται ότι κάνει αγώνα δρόμου ώστε να προλάβει να είναι όσο πιο έτοιμος γίνεται στην πρεμιέρα της Euroleague, με τους ανθρώπους της ομάδας μάλιστα να είναι αισιόδοξοι.

Υπενθυμίζουμε ότι το πρώτο παιχνίδι για τη Χάποελ είναι προγραμματισμένο για την Τρίτη (30/9) με αντίπαλο τη Μπαρτσελόνα. Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 19:00, σε έναν αγώνα ο οποίος θα διεξαχθεί στη Βουλγαρία.