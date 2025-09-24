Euroleague: Το βίντεο για τις νέες χορηγικές συνεργασίες, με τον Ναν να δίνει πάσα στον Φουρνιέ! (vid)
Το πρωί της Τετάρτης (24/9), η Euroleague ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας με δύο νέους βασικούς χορηγούς. Πιο συγκεκριμένα με την εταιρία Etihad αλλά και με το Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού του Άμπου Ντάμπι. Αυτοί οι δύο θα είναι οι βασικοί συνεργάτες της διοργάνωσης για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.
Λίγο αργότερα, η Euroleague έβγαλε στη δημοσιότητα ένα βίντεο με αρκετούς από τους μεγάλους αστέρες της φετινής σεζόν να συμμετέχουν σε αυτό. Ανάμεσα τους, ο Κέντρικ Ναν και ο Εβάν Φουρνιέ.
Μάλιστα, ο σταρ του Παναθηναϊκού AKTOR φαίνεται να δίνει πάσα στον Γάλλο παίκτη του Ολυμπιακού.
Το βίντεο της Euroleague με τον Ναν και τον Φουρνιέ
We’re proud to welcome @etihad & @VisitAbuDhabi as Main Partners of EuroLeague, bringing unforgettable journeys and experiences on and off the court.🏀 #Euroleague #Etihad #InAbuDhabi pic.twitter.com/R8vIlV4OiC— EuroLeague (@EuroLeague) September 24, 2025
