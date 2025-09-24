Ο Κέντρικ Ναν και ο Εβάν Φουρνιέ είναι οι δύο από τους πρωταγωνιστές στο βίντεο της Euroleague για τις νέες μεγάλες χορηγικές συνεργασίες.

Το πρωί της Τετάρτης (24/9), η Euroleague ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας με δύο νέους βασικούς χορηγούς. Πιο συγκεκριμένα με την εταιρία Etihad αλλά και με το Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού του Άμπου Ντάμπι. Αυτοί οι δύο θα είναι οι βασικοί συνεργάτες της διοργάνωσης για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Λίγο αργότερα, η Euroleague έβγαλε στη δημοσιότητα ένα βίντεο με αρκετούς από τους μεγάλους αστέρες της φετινής σεζόν να συμμετέχουν σε αυτό. Ανάμεσα τους, ο Κέντρικ Ναν και ο Εβάν Φουρνιέ.

Μάλιστα, ο σταρ του Παναθηναϊκού AKTOR φαίνεται να δίνει πάσα στον Γάλλο παίκτη του Ολυμπιακού.