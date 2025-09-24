Euroleague: Το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού του Άμπου Ντάμπι και η Etihad είναι οι δύο νέοι βασικοί συνεργάτες
Το πρωί της Τετάρτης (24/9), η Euroleague ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας με δύο νέους βασικούς χορηγούς. Πιο συγκεκριμένα με την εταιρία Etihad αλλά και με το Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού του Άμπου Ντάμπι. Αυτοί οι δύο θα είναι οι βασικοί συνεργάτες της διοργάνωσης για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.
Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού του Άμπου Ντάμπι και η Etihad έχουν γίνει οι κύριοι συνεργάτες της Euroleague Basketball για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.
Η στρατηγική συνεργασία σηματοδοτεί μια καθοριστική στιγμή στην εμπορική εξέλιξη της Euroleague Basketball, επιταχύνοντας την αποστολή μας να αναπτύξουμε το ευρωπαϊκό μπάσκετ και να φέρουμε τις διοργανώσεις μας πιο κοντά σε εκατομμύρια οπαδούς παγκοσμίως».
.@dctabudhabi and @etihad have become the main partners of Euroleague Basketball for the next four years 🤝— EuroLeague (@EuroLeague) September 24, 2025
The strategic partnership marks a defining moment in Euroleague Basketball’s commercial evolution, accelerating our mission to grow European basketball and bring our… pic.twitter.com/QRlcgJ1c4y
