Η Euroleague όπως έκανε γνωστό μέσα από ανακοίνωσή της, συμφώνησε με δύο νέους βασικούς χορηγούς για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Το πρωί της Τετάρτης (24/9), η Euroleague ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας με δύο νέους βασικούς χορηγούς. Πιο συγκεκριμένα με την εταιρία Etihad αλλά και με το Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού του Άμπου Ντάμπι. Αυτοί οι δύο θα είναι οι βασικοί συνεργάτες της διοργάνωσης για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού του Άμπου Ντάμπι και η Etihad έχουν γίνει οι κύριοι συνεργάτες της Euroleague Basketball για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Η στρατηγική συνεργασία σηματοδοτεί μια καθοριστική στιγμή στην εμπορική εξέλιξη της Euroleague Basketball, επιταχύνοντας την αποστολή μας να αναπτύξουμε το ευρωπαϊκό μπάσκετ και να φέρουμε τις διοργανώσεις μας πιο κοντά σε εκατομμύρια οπαδούς παγκοσμίως».