Ο Νίκολα Μίροτιτς έκανε ένα λάθος κατά τη διάρκεια του ξυρίσματος και αναγκάστηκε να ξυρίσει τελείως το μούσι του.

Ο Νίκολα Μίροτιτς ετοιμάζεται για μία ακόμη απαιτητική σεζόν στην Euroleague, όντας πλέον παίκτης του Βασίλη Σπανούλη, αφού θα φοράει τη φανέλα της Μονακό. Ο ίδιος ωστόσο έκανε ένα λάθος και αναγκάστηκε να αλλάξει -έστω και προσωρινά- το look του.

Πιο συγκεκριμένα, ο έμπειρος ψηλός της ομάδας από το Μόντε Κάρλο έκανε κάτι λάθος στο ξύρισμα και αναγκάστηκε να ξυρίσει τα χαρακτηριστικά του μούσια. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του όμως, σε δύο εβδομάδες θα έχουν μεγαλώσει ξανά.

Υπενθυμίζουμε ότι η πρώτη αγωνιστική για τη Μονακό στην Euroleague, είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη (1/10, 20:30), όπου θα αντιμετωπίσει εντός έδρας τη Ζάλγκιρις Κάουνας.

«Έκανα ένα λάθος όταν ξυρίστηκα και έπρεπε να τα πάρω όλα. Θα είναι όμως πίσω σε δύο εβδομάδες.

Η βασική ερώτηση. Γιατί ξυρίστηκα σήμερα. Ειλικρινά, δεν ξέρω. Το θέμα είναι όμως ότι θα τα αφήσω να μακρύνουν ξανά. Σε δύο εβδομάδες θα είναι πίσω. Σήμερα ας πούμε ότι ήθελα να αλλάξω κάτι αλλά μου αρέσει περισσότερο με τα μούσια, οπότε θα το αφήσω να μεγαλώσει ξανά».