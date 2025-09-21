Η Qudos Bank Arena, χωρητικότητας περίπου 18.000 θεατών, ήταν σχεδόν κατάμεστη από Έλληνες φιλάθλους και «ντυμένη» στα πράσινα, κατά τη διάρκεια του αγώνα του Παναθηναϊκού με τους Adelaide 36ers.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΙΔΝΕΪ: Γιώργος Κούβαρης

Ο Παναθηναϊκός δίνει το τελευταίο του φιλικό προετοιμασίας πριν την πρεμιέρα στη EuroLeague κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου, αντιμετωπίζοντας στο Σίδνεϊ τους Adelaide 36ers στην τελευταία μέρα του 7ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν την αυστραλιανή ομάδα στην Qudos Bank Arena χωρητικότητας 18.000 θέσεων, η οποία ήταν σχεδόν κατάμεστη από Έλληνες φιλάθλους και «ντυμένη» στα πράσινα κατά τη διάρκεια του αγώνα με τους 36ers!