Παναθηναϊκός: Σχεδόν κατάμεστη με Έλληνες φιλάθλους η Qudos Bank Arena των 18.000 θεατών
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΙΔΝΕΪ: Γιώργος Κούβαρης
Ο Παναθηναϊκός δίνει το τελευταίο του φιλικό προετοιμασίας πριν την πρεμιέρα στη EuroLeague κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου, αντιμετωπίζοντας στο Σίδνεϊ τους Adelaide 36ers στην τελευταία μέρα του 7ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».
Οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν την αυστραλιανή ομάδα στην Qudos Bank Arena χωρητικότητας 18.000 θέσεων, η οποία ήταν σχεδόν κατάμεστη από Έλληνες φιλάθλους και «ντυμένη» στα πράσινα κατά τη διάρκεια του αγώνα με τους 36ers!
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.