Παίκτης της Εφές είναι και επίσημα ο Τζόρνταν Λόιντ.

Το γαλλικό «bebasket» ανέφερε την Παρασκευή πως ο Τζόρνταν Λόιντ συμφώνησε με την Εφές για να συνεχίσει εκεί την καριέρα του. Οι Τούρκοι εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός πως η Μονακό δε σκόπευε να τον διατηρήσει στο ρόστερ της, παρότι είχε συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2026.

Και μια μέρα μετά ήρθε και η επίσημη ανακοίνωση της παραχώρησης του παίκτη από την Μονακό στην Εφές, η οποία έβαλε μια ποιοτική μονάδα στην περιφέρεια της ενόψει της απαιτητικής σεζόν που έρχεται. Στην περσινή του πορεία στην EuroLeague με τη Μονακό μέτρησε 9.0 πόντους, 2.9 ριμπάουντ και 1.7 ασίστ σε 20'48'' μέσο όρο.

Μάλιστα εντυπωσίασε με την Πολωνία και στο Eurobasket, εκεί όπου ήταν εκ των κορυφαίων σκόρερ της διοργάνωσης.