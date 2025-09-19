Χωρίς τρεις διεθνείς που αγωνίστηκαν στο EuroBasket 2025 θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Αχιλλέας Μαυροδόντης.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Αρμάνι Μιλάνο (20:30, Live στο Gazzetta) στον δεύτερο ημιτελικό του Crete International Basketball Tournament, στο Ηράκλειο.

Με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να μη χρησιμοποιεί τρεις από τους διεθνείς, που αγωνίστηκαν στο EuroBasket 2025. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο Κώστας Παπανικολάου και ο Κώστας Αντετοκούνμπο, μαζί με τον νεαρό Γιώργο Μπουρνελέ, έχουν μείνει εκτός.

Η 12άδα του Ολυμπιακού για το ματς με την Αρμάνι: Γουόκαπ, Λι, Νετζήπογλου, Λαρεντζάκης, Φουρνιέ, ΜακΚίσικ, Γουόρντ, Βεζένκοβ, Πίτερς, Χολ, Μιλουτίνοφ, Κουμάντζε.