Ολυμπιακός, μεταγραφές: O Μόντε Μόρις προτάθηκε στους Πειραιώτες
Ο Ολυμπιακός επισπεύδει τις διαδικασίες για την απόκτηση γκαρντ και η περίπτωση του Μόντε Μόρις ήρθε στο προσκήνιο για τους πρωταθλητές Ελλάδας. Ο 30χρονος Αμερικανός πόιντ γκαρντ έχει προταθεί στους «ερυθρόλευκους», δίχως όμως να έχει κατατεθεί επίσημη πρόταση.
Ο Μόρις έγινε pick στο νο. 51 του 2017 NBA Draft από τους Ντένβερ Νάγκετς. Συνολικά έχει αγωνιστεί σε 420 αγώνες regular season με τους Νάγκετς (2017-22), τους Γουίζαρντς (2022/23), τους Πίστονς (2023/24), τους Τίμπεργουλβς (2024) και τους Σανς (2024/25).
Πέρσι μέτρησε 5,2 πόντους, 1,5 ριμπάουντ και 1,6 ασίστ σε 45 συμμετοχές στο ΝΒΑ με το Φοίνιξ ενώ η περίπτωσή του δεν συνδέεται με τον Νικ Καλάθη, τον οποίο κοιτάζουν οι Πειραιώτες εφόσον μείνει ελεύθερος από τη Μονακό καθώς, όπως σας ενημερώσαμε, ο Ολυμπιακός ενδέχεται να κοιτάξει και για επιπλέον γκαρντ πέραν του διεθνούς Έλληνα πλέι μέικερ.
