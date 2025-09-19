Ο Μόντε Μόρις (30χρ., 1.91) προτάθηκε στον Ολυμπιακό χωρίς όμως να έχει κατατεθεί επίσημη πρόταση ενώ η περίπτωση του Αμερικανού γκαρντ εξετάζεται ξεχωριστά και δεν συνδέεται με την περίπτωση του Νικ Καλάθη.

Ο Ολυμπιακός επισπεύδει τις διαδικασίες για την απόκτηση γκαρντ και η περίπτωση του Μόντε Μόρις ήρθε στο προσκήνιο για τους πρωταθλητές Ελλάδας. Ο 30χρονος Αμερικανός πόιντ γκαρντ έχει προταθεί στους «ερυθρόλευκους», δίχως όμως να έχει κατατεθεί επίσημη πρόταση.

Ο Μόρις έγινε pick στο νο. 51 του 2017 NBA Draft από τους Ντένβερ Νάγκετς. Συνολικά έχει αγωνιστεί σε 420 αγώνες regular season με τους Νάγκετς (2017-22), τους Γουίζαρντς (2022/23), τους Πίστονς (2023/24), τους Τίμπεργουλβς (2024) και τους Σανς (2024/25).

Πέρσι μέτρησε 5,2 πόντους, 1,5 ριμπάουντ και 1,6 ασίστ σε 45 συμμετοχές στο ΝΒΑ με το Φοίνιξ ενώ η περίπτωσή του δεν συνδέεται με τον Νικ Καλάθη, τον οποίο κοιτάζουν οι Πειραιώτες εφόσον μείνει ελεύθερος από τη Μονακό καθώς, όπως σας ενημερώσαμε, ο Ολυμπιακός ενδέχεται να κοιτάξει και για επιπλέον γκαρντ πέραν του διεθνούς Έλληνα πλέι μέικερ.