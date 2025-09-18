Euroleague: Παναθηναϊκό-Ολυμπιακό στην πρώτη δυάδα τοποθέτησε ο Σατοράνσκι (vid)
H Euroleague ζήτησε από τον Τόμας Σατοράνσκι να δώσει τις προβλέψεις του για την τελική κατάταξης της regular season της διοργάνωσης μέσω το γνωστού παιχνιδιού στο Τik Tok που τοποθετείς την κάθε ομάδα.
Ο Τσέχος έβαλε στην κορυφή τον Παναθηναϊκό και στη δεύτερη θέση τον Ολυμπιακό. Την τρίαδα κλείνει η Ρεάλ, ενώ πίσω της βρίσκεται η Μονακό. Στην 5η θέση η πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρ μπροστά από την ομάδα του, τη Μπαρτσελόνα.
Δεν θα το πάρουν και πολύ ήρεμα οι φίλαθλοι της Μπάρτσα ότι έβαλε τους Μαδριλένους πάνω από εκείνους στην κατάταξη.
Tomas Satoransky takes on the EuroLeague Standings Prediction filter on TikTok 👀#EuroLeague #Standings pic.twitter.com/V5RDqV39HR— EuroLeague (@EuroLeague) September 18, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.