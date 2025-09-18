O Tόμας Σατοράνσκι έδειξε την προτίμηση του στις ελληνικές ομάδες για τη νέα σεζόν στη Εuroleague.

H Euroleague ζήτησε από τον Τόμας Σατοράνσκι να δώσει τις προβλέψεις του για την τελική κατάταξης της regular season της διοργάνωσης μέσω το γνωστού παιχνιδιού στο Τik Tok που τοποθετείς την κάθε ομάδα.

Ο Τσέχος έβαλε στην κορυφή τον Παναθηναϊκό και στη δεύτερη θέση τον Ολυμπιακό. Την τρίαδα κλείνει η Ρεάλ, ενώ πίσω της βρίσκεται η Μονακό. Στην 5η θέση η πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρ μπροστά από την ομάδα του, τη Μπαρτσελόνα.

Δεν θα το πάρουν και πολύ ήρεμα οι φίλαθλοι της Μπάρτσα ότι έβαλε τους Μαδριλένους πάνω από εκείνους στην κατάταξη.