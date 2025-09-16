Ο Ολυμπιακός έκανε γνωστό ότι τα εισιτήρια για τον εντός έδρας αγώνα με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό στην Euroleague, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για τον Μάρτιο.

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε το πρώτο sold out παιχνίδι του για τη σεζόν του 2025-26. Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν γνωστό ότι τα εισιτήρια για την εντός έδρας αναμέτρηση της Euroleague με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό.

Αυτό μάλιστα έγινε σε λιγότερο από 24 ώρες μετά την έναρξη της κυκλοφορίας των εισιτηρίων για τα εντός έδρας παιχνίδια της ομάδας του Πειραιά. Το μεγάλο ντέρμπι είναι προγραμματισμένο για τις 6 Μαρτίου του 2026, για την 30η αγωνιστική της Euroleague.

Μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες από την κυκλοφορία των εισιτηρίων για όλους τους εντός έδρας αγώνες της EuroLeague Regular Season και επτά μήνες πριν από τη διεξαγωγή της αναμέτρησης, εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια για το ματς της 30ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας με τον Παναθηναϊκό (06/03/2026).

Παράλληλα, σε τροχιά sold out κινούνται και οι αναμετρήσεις με τη Dubai BC, την AS Monaco και τη Fenerbahçe.