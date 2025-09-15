Η Εφές ανακοίνωσε την απόκτηση του Κάι Τζόουνς για τη σεζόν 2025-26.

Τον Κάι Τζόουνς (2,11 μ.) ανακοίνωσε η Εφές με μονοετές συμβόλαιο. Ο 24χρονος έρχεται για να ενισχύσει τη γραμμή ψηλών της τουρκικής ομάδας.

Ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ την περασμένη σεζόν αγωνιζόταν στους Ντάλας Μάβερικς, έχοντας 5 πόντους και 3,1 ριμπάουντ ανά παιχνίδι. Πέρασε επίσης από τους Κλίπερς (2024-25) και έπαιξε για δύο σεζόν στους Σάρλοτ Χόρνετς (2021-23)

Ο Κάι Τζόουνς ήταν το Νο 19 στο draft του NBA το 2021.