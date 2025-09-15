Εφές: Ανακοίνωσε τον Κάι Τζόουνς

Εφές: Ανακοίνωσε τον Κάι Τζόουνς

Newsroom
Kai Jones
Η Εφές ανακοίνωσε την απόκτηση του Κάι Τζόουνς για τη σεζόν 2025-26.

Τον Κάι Τζόουνς (2,11 μ.) ανακοίνωσε η Εφές με μονοετές συμβόλαιο. Ο 24χρονος έρχεται για να ενισχύσει τη γραμμή ψηλών της τουρκικής ομάδας.

Ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ την περασμένη σεζόν αγωνιζόταν στους Ντάλας Μάβερικς, έχοντας 5 πόντους και 3,1 ριμπάουντ ανά παιχνίδι. Πέρασε επίσης από τους Κλίπερς (2024-25) και έπαιξε για δύο σεζόν στους Σάρλοτ Χόρνετς (2021-23)

Ο Κάι Τζόουνς ήταν το Νο 19 στο draft του NBA το 2021.

@Photo credits: NBA/Getty Images
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     