Η Ελλάδα ετοιμάζεται να υποδεχτεί ξανά μετά από 19 χρόνια το Final Four της Euroleague και το Gazzetta σας παρουσιάζει τα προηγούμενα Final Four που έχουν γίνει στην Ελλάδα.

Όπως έγινε γνωστό, το Final Four της Euroleague για το 2025 θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Telekom Athens Center, από τις 22 έως και τις 24 Μαΐου. Με αυτόν τον τρόπο, τα πιο κρίσιμα παιχνίδια της σεζόν με αποκορύφωμα τον μεγάλο τελικό που θα κρίνει τον πρωταθλητή Ευρώπης.

Το Gazzetta, ρίχνει μία ματιά στο παρελθόν και σας παρουσιάζει ποιες ήταν οι προηγούμενες φορές όπου το Final Four της Euroleague πραγματοποιήθηκε σε ελληνικό έδαφος.

Συνολικά είναι τρεις οι φορές όπου κατά το παρελθόν ο τίτλος του πρωταθλητής της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης της μπασκετικής Ευρώπης κρίθηκε σε γήπεδο της Ελλάδας, με την Αθήνα να ετοιμάζεται να γίνει η πρώτη πόλη που θα το φιλοξενήσει για δεύτερη φορά.

Η νίκη του ΠΑΟΚ επί της Ρεάλ και η τέταρτη θέση στο ΣΕΦ

Η πρώτη φορά όπου το Final Four της Euroelague πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα ήταν το 1993. Τότε, ο πρωταθλητής της διοργάνωσης που ήταν ακόμη γνωστή ως FIBA European League Final Four, αναδείχθηκε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Πιο συγκεκριμένα, τον Απρίλιο εκείνης της χρονιάς στο Φάληρο, ο ΠΑΟΚ, η Μπένετον Τρεβίζο, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Λιζόμ διεκδίκησαν το τρόπαιο. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης ηττήθηκε στον ημιτελικό από την Τρεβίζο στις λεπτομέρειες με 79-77 ενώ η Λιμόζ έκαμψε τη Ρεάλ Μαδρίτης με 62-52.

Στον μεγάλο τελικό, η γαλλική ομάδα ήταν εκείνη που πανηγύρισε την κατάκτηση του τροπαίου (59-55), ενώ στον μικρό τελικό για την τρίτη θέση λίγο νωρίτερα, ο ΠΑΟΚ «λύγισε» τη Ρεάλ και κατάφερε να κατακτήσει την τρίτη θέση.

Μεγάλος MVP αναδείχθηκε ο Τόνι Κούκοτς.

Το δεύτερο του Παναθηναϊκού μέσα στη Θεσσαλονίκη

Επτά χρόνια μετά το Final Four του ΣΕΦ, η «καρδιά» του ευρωπαϊκού μπάσκετ χτύπησε ξανά στην Ελλάδα. Αυτή τη φορά όμως δεν ήταν στην Αττική αλλά στη Θεσσαλονίκη. Μπορεί ο «δικέφαλος του Βορρά» να έλλειπε αυτή τη φορά από τη διεκδίκηση του τροπαίου, ωστόσο οι πιο κρίσιμοι αγώνες της σεζόν 1999-2000 φιλοξενήθηκαν στο ΠΑΟΚ Sports Arena.

Εκεί ο Παναθηναϊκός έγραψε μία από τις πιο λαμπρές στιγμές της ιστορίας του. Πιο συγκεκριμένα, πέρασε το εμπόδιο της Εφές με 81-71 και πήγε στον τελικό όπου είχε αντίπαλο τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, η οποία είχε αφήσει εκτός της Μπαρτσελόνα με 65-51.

Στον μεγάλο τελικό, το «τριφύλλι» ήταν εκείνο που κατάφερε να φτάσει στη νίκη και έχοντας επικρατήσει με 73-67, κατέκτησε το δεύτερο ευρωπαϊκό του τίτλο στο μπάσκετ.

Για την ιστορία, την τρίτη θέση πήρε η τούρκικη ομάδα, η οποία επιβλήθηκε με 75-69.

Το τέταρτο του «τριφυλλιού» μέσα στο... σπίτι του

Η τελευταία φορά όπου το Final Four της Euroleague πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα, ήταν το 2007. Μάλιστα και τότε είχε πραγματοποιηθεί στο ΟΑΚΑ. Όπως είχε γίνει και στο προηγούμενο Final Four της Euroleague το 2000 στη Θεσσαλονίκη, ο Παναθηναϊκός βρισκόταν εκεί έτοιμος ώστε να διεκδικήσει το τρόπαιο.

Στο ΟΑΚΑ λοιπόν, το «τριφύλλι», βρέθηκε αρχικά αντιμέτωπο με την Ταού Κεράμικα, την οποία και έστειλε στον μικρό τελικό έχοντας επιβληθεί με 67-53. Στον έτερο ημιτελικό η ΤΣΣΚΑ Μόσχας επικράτησε της Μάλαγα με 62-50 και πήρε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό.

Ύστερα από έναν τελικό για γερά νεύρα, ο Παναθηναϊκός βγήκε νικητής με 93-91 και έραψε με αυτόν τον τρόπο το τέταρτο αστέρι του.

Μεγάλος MVP είχε αναδειχθεί ο Δημήτρης Διαμαντίδης ενώ από την ρωσική ομάδα είχε ξεχωρίσει ο Θοδωρής Παπαλουκάς.



