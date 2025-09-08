Μίτσιτς: «Δεν είχα πρόταση από τον Παναθηναϊκό, τέσσερις ομάδες έδειξαν ενδιαφέρον το καλοκαίρι»

Για τις ομάδες που τον προσέγγισαν το καλοκαίρι μίλησε ο Βασίλιε Μίτσιτς σε podcast στη Σερβία, αναφέροντας μεταξύ άλλων τη στάση Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού.

Ο Βασίλιε Μίτσιτς δεν τα κατάφερε να φτάσει μαζί με την Εθνική Σερβίας στο χρυσό μετάλλιο στο EuroBasket 2025. Οι Σέρβοι αποκλείστηκαν απ΄τους Φινλανδούς στη φάση των «16», με τον Μίτσιτς πλέον να γυρίζει τη σελίδα και να ετοιμάζεται για το νέο του κεφάλαιο με τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Ο Σέρβος γκαρντ μίλησε στο X&O's Chat Podcast, στη χώρα του, αναλύοντας μεταξύ άλλων ό,τι συνέβη γύρω από την περίπτωσή του το καλοκαίρι. Μάλιστα, ανέφερε χαρακτηριστικά πως ο Παναθηναϊκός δεν του έκανε κάποια πρόταση, ενώ ο Ολυμπιακός βρισκόταν ανάμεσα στις ομάδες που έδειξαν ενδιαφέρον για την περίπτωσή του.

Οι δηλώσεις του Βασίλιε Μίτσιτς

«Στο μυαλό μου έχω ήδη ξεγράψει το NBA, αλλά αυτό το trade ήταν τέλειο γιατί μου έδωσε 15 ημέρες ανακούφισης. Πολλά κλαμπ στην Ευρώπη μου έβαλαν προθεσμίες. Σχετικά με τις προσφορές από την Ευρώπη, ειλικρινά δεν είχα κάποια από τον Παναθηναϊκό, γιατί έχουν ένα διαφορετικό όραμα. Έχω εκπληκτική σχέση με τον κόουτς Αταμάν.

Για άλλες ομάδες, πάνω - κάτω ήταν αλήθεια. Κάποιες δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν οικονομικά. Τέσσερις ομάδες έδειξαν σοβαρό ενδιαφέρον, η Ρεάλ, η Χάποελ, ο Ολυμπιακός και η Φενέρμπαχτσε.

Μέχρι ένα σημείο υπήρχε και ο Ερυθρός Αστέρας. Πρέπει να σημειώσω ότι μίλησα με εκείνους πρώτα, γιατί ένιωθα την υποχρέωση να τους ακούσω πριν από οτιδήποτε άλλο. Ένιωσα την επιθυμία να επιστρέψω, αλλά από τη στιγμή που υπέγραψα το συμβόλαιο της ζωής μου, πρέπει να σκεφτώ διαφορά».