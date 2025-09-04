Ο Μάριους Γκριγκόνις μίλησε στο app του Παναθηναϊκού «CLUB 1908» για την επιστροφή του στη δράση και για το αν έχει μάθει ελληνικά.

Ο Μάριους Γκριγκόνις έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά από το θέμα που αντιμετώπιζε στη μέση, ωστόσο επέστρεψε στις προπονήσεις με τον Παναθηναϊκό αρχίζοντας με αυτόν τον τρόπο την αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Ο Λιθουανός γκαρντ μίλησε στο app του Παναθηναϊκού «CLUB 1908» και εξέφρασε τις σκέψεις του για την επάνοδό του.

Αναλυτικά

Για το πως θα περιέγραφε το χρονικό διάστημα μέχρι να επιστρέψει στην δράση: «Μεγάλη μάχη! Δεν ξέρω. Μεγάλη, μεγάλη μάχη. Αυτό είναι σίγουρα».

Για το αν ανυπομονεί για κάτι: «Βασικά να επιστρέψω στη ρουτίνα μου, να παίξω αγώνες, να απολαύσω την ενέργεια από τον κόσμο και τους συμπαίκτες μου, να κάνουμε πλάκα με τους συμπαίκτες μου. Να κερδίσω κάποιους αγώνες, να τους απολαύσω. Όλα γύρω από αυτό. Η καριέρα είναι πολύ μικρή οπότε κάθε χρόνο κάνεις ένα μικρό διάλειμμα και προσπαθείς να το ευχαριστηθείς περισσότερο».

Για το αν θέλει να πει κάτι στον κόσμο της ομάδας: «Δεν είμαι καλός σε αυτά. Προτιμώ να βάλω τη δουλειά μου και τις πράξεις να μιλήσουν και να τους ευχαριστήσω με αυτόν τον τρόπο. Από το να λέω τα κλισέ ευχαριστώ, ευχαριστώ για την υποστήριξη, όπως λένε όλοι, καλύτερα να το κάνεις με πράξεις».

Για το αν έχει μάθει ελληνικά: «Έκανα Duolingo για 360 ημέρες, αλλά δεν δούλεψε καθόλου. Από δω κι από εκεί ξέρω σίγουρα κάποιες λέξεις. Το να φτιάξω όμως κάποιες προτάσεις είναι πολύ δύσκολο. Εδώ στην Ελλάδα, όταν μαθαίνεις μια πρόταση και πηγαίνεις να πεις κάτι, σε πιάνουν αμέσως και σου λένε ωραία, ας μιλήσουμε αγγλικά. Ο κόσμος εδώ μιλάει τόσο καλά αγγλικά, που δεν σε αναγκάζει να μάθεις ελληνικά. Από την άλλη όμως, είναι πολύ ωραίο που όλοι είναι καλοί στα αγγλικά».