Σορτς για την ατμόσφαιρα που θα συναντήσει στο ΟΑΚΑ: «Νιώθω πεταλούδες στο στομάχι»

Ο Τι Τζέι Σορτς μίλησε για την έναρξη της προετοιμασίας αλλά και την εμπειρία που ανυπομονεί να ζήσει στο «Telekom Athens Center»

Ο Αμερικανός γκαρντ μπήκε στο παρκέ (του βοηθητικού) του ΟΑΚΑ και μαζί με τους συμπαίκτες του σήμαναν την έναρξη της προετοιμασίας ενόψει της νέας σεζόν.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε

Την προσαρμογή του στον Παναθηναϊκό: «Είμαι εδώ τώρα, είχα λίγο jet lag, αλλά τώρα είμαι έτοιμος να μπω στο παρκέ και να βρω τον ρυθμό μου. Μέχρι στιγμής όλα είναι τέλεια. Τα πάντα. Στα αποδυτήρια, το κλίμα είναι απίθανο. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και είμαι μέρος του Παναθηναϊκού. Κάθε φορά που μπαίνω στα αποδυτήρια βλέπω την ιστορία αυτής της ομάδας. Έχω φιλοδοξίες και θέλω να πετύχω τους στόχους μου με τον Παναθηναϊκό όσο θα είμαι εδώ, οπότε ναι, ανυπομονώ να ξεκινήσει η σεζόν. Θα είναι διασκεδαστικό. ».

Τις πρώτες του σκέψεις για τις εγκαταστάσεις του Παναθηναϊκού: «Όλα είναι πραγματικά καλά. Τα αποδυτήρια, το γήπεδο, όλες οι εγκαταστάσεις γενικότερα. Είμαι χαρούμενος που είμαι μέρος αυτού και κάθε φορά που μπαίνω στα αποδυτήρια μαθαίνω για την ιστορία του Παναθηναϊκού και νιώθω αισιόδοξος για τους στόχους της νέας σεζόν. Είμαι ανυπόμονος».

Για την εμπειρία του ΟΑΚΑ που έχει ζήσει: «Δεν ξέρω αν το ‘αγχωμένος’ είναι η σωστή λέξη για το πώς νιώθω. Βασικά νιώθω σαν να έχω πεταλούδες στο στομάχι μου, γιατί ξέρω την ατμόσφαιρα και την ενέργεια. Σαν αντίπαλος δεν είναι τόσο ευχάριστο να παίζεις εδώ, οπότε σίγουρα περιμένω το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι για να δω πως θα είναι ο κόσμος».

Για το πόσο δύσκολη θα είναι η προσαρμογή του: «Θα υπάρξει μία περίοδος προσαρμογής. Νέα πρόσωπα, νέοι συμπαίκτες, νέος προπονητής, αλλά είμαστε όλοι επαγγελματίες. Είμαι ένας υψηλού επιπέδου παίκτης, μπορώ να προσαρμοστώ και θα κάνω ό,τι πρέπει για την ομάδα. Ελπίζω να πετύχουμε. Οι στόχοι είναι ίδιοι όπου κι αν πηγαίνω. Πηγαίνω οπουδήποτε για να κερδίζω. Οπότε δεν θα αλλάξει τώρα αυτό που ήρθα στον Παναθηναϊκό, έχω το ίδιο mindset, την ίδια ενέργεια, όλα είναι τα ίδια. Πιστεύω στον εαυτό μου και θέλω να βοηθάω την ομάδα μου να κερδίζει».

Για το γεγονός ότι επέλεξε τον Παναθηναϊκό: «Ήθελα να πάω το παιχνίδι μου σ’ ένα άλλο επίπεδο. Ήθελα να είμαι σε μία ομάδα, σ’ έναν μεγαλύτερο σύλλογο όπως ο Παναθηναϊκός. Αφότου μίλησα με την οικογένειά μου και τον ατζέντη μου, κατάλαβα ότι ήταν η καλύτερη επιλογή για εμένα. Ήταν μία απόφαση που ήθελα να πάρω κι αυτό έγινε. Το να έχεις την ευκαιρία να παίξεις με εξαιρετικούς παίκτες (σ.σ. για τους stars του Παναθηναϊκού), μόνο έτσι μπορείς να ανεβάσεις ένα επίπεδο παραπάνω το παιχνίδι σου. Το να παίζεις με Ναν, Σλούκα, Γκραντ, μόνο καλύτερο παίκτη μπορεί να σε κάνει αυτό. Θα μπορέσω να ανεβάσω επίπεδο το παιχνίδι μου. Ανυπομονώ να συνεργαστώ με αυτούς τους εξαιρετικούς γκαρντς και νομίζω θα είναι διασκεδαστικό»

Για την Εθνική Ελλάδας και το Eurobasket: «Στην αρχή ήταν στις Top-3 ομάδες για εμένα, μόλις είδα τη φάση των ομίλων και τον τρόπο που παίζει σίγουρα θα τη βάλω ξανά στην τριάδα μου. Είναι σίγουρα δύσκολη διοργάνωση, είναι πολλές οι καλές ομάδες, αλλά πιστεύω η Ελλάδα θα καταφέρει να κατακτήσει το χάλκινο ή το ασημένιο μετάλλιο σε αυτό το Ευρωμπάσκετ. Για την ώρα η Σερβία πιστεύω θα πάρει το χρυσό αλλά θα δούμε. Προφανώς ο Μπογκντάνοβιτς είναι εκτός τουρνουά, έχουν μερικές αλλαγές, αλλά θα δούμε τι θα συμβεί στη νοκ-άουτ φάση».