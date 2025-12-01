«Αταμάν: Μαστίγιο και καρότο!» - Η AS σχολίασε τη σχέση με τον Σορτς

Η ηλεκτρονική έκδοση της ισπανικής AS φιλοξένησε ένα μεγάλο αφιέρωμα για τον Εργκίν Αταμάν και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τους παίκτες του.

Ο Παναθηναϊκός έφτασε τις τέσσερις συνεχόμενες νίκες στη EuroLeague και πλέον στρέφει την προσοχή του στην εντός έδρας αναμέτρηση με τη Βαλένθια (5/12, 21:15), στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της regular season.

Οι «πράσινοι» μοιράζονται την κορυφή της κατάταξης με τη Χάποελ Τελ Αβίβ και τον Ερυθρό Αστέρα, ενώ η ισπανική AS φιλοξενεί ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Εργκίν Αταμάν και την αγωνιστική εικόνα του «τριφυλλιού».

Το άρθρο της AS με τίτλο «Αταμάν: Μαστίγιο και καρότο» αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ο Εργκίν Αταμάν είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές στην ιστορία της EuroLeague. Ο Τούρκος κόουτς μετρά τρία πρωταθλήματα Ευρώπης με την Αναντολού Εφές και τον Παναθηναϊκό, με τακτική ευφυΐα στον πάγκο και προσωπικότητα που μαγνητίζει. Ο Αταμάν ποτέ δεν είχε πρόβλημα να πανηγυρίσει τις νίκες σε έδρες αντιπάλων σφίγγοντας τις γροθιές του ή να αποχωρήσει από το παρκέ κάνοντας την ίδια κίνηση, όταν αποβάλλεται για τις διαμαρτυρίες του. Είναι το σήμα κατατεθέν του. Η προσωπική του "υπογραφή", με κάποιον τρόπο.

Δεν διστάζει ούτε στις συνεντεύξεις Τύπου. Τα Μέσα Ενημέρωσης αποτελούν ένα από τα κύρια εργαλεία του για να στείλει μηνύματα στους παίκτες του. Έπαινοι, αλλά κυρίως κριτική. Ομαδική, όπως μετά τη νίκη επί της Μπασκόνια στην τρίτη αγωνιστική της EuroLeague, όταν ανέφερε: "Είμαι πολύ δυσαρεστημένος με το μπάσκετ που παίζουμε. Η κατάσταση που είμαστε τώρα είναι πολύ επικίνδυνη".

Αλλά και ατομική. Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ την υπέστη στην πρώτη του σεζόν με τον Παναθηναϊκό, αφού ήρθε από το NBA: "Οι παίκτες που επιστρέφουν στην Ευρωλίγκα αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα, παίζουν λιγότερα λεπτά εκεί και δεν αναλαμβάνουν τόσες ευθύνες. Στη EuroLeague αυτό μερικές φορές είναι πρόβλημα, όχι μόνο για τον Χουάντσο. Έχει καλό χαρακτήρα και δουλεύει σκληρά, αλλά μερικές φορές κάνει κάποια κρίσιμα λάθη κατά τη διάρκεια των αγώνων. Είναι νεαρός και έχει πολλά να βελτιώσει".

Για τον Χουάντσο, πράγματι, ήταν δύσκολο να προσαρμοστεί στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση. Ωστόσο, παρά την κριτική, ο Αταμάν ποτέ δεν τον περιόρισε. Είχε υπομονή και του έδωσε ευκαιρίες, και τώρα ο Ερνανγκόμεθ, με πολύ προσπάθεια και δουλειά, είναι ένας από τους πιο πιστούς στρατιώτες του.

Μια αντίδραση που αναμένεται και από τον Τι Τζέι Σορτς. Ο βραχύσωμος γκαρντ υπέγραψε με τον Παναθηναϊκό αυτό το καλοκαίρι, μετά από τις εντυπωσιακές εμφανίσεις με την Παρί στη EuroLeague. MVP του BCL και του EuroCup, ο Σορτς δυσκολεύτηκε στο ξεκίνημα. Ο Αμερικανός από μέσο όρο 18.7 πόντων έπεσε στους 7.9, με αγώνες χωρίς να σκοράρει και λιγότερα από 10 λεπτά συμμετοχής. "Η πραγματικότητα είναι ότι δεν είναι η απόδοση που περιμέναμε από αυτόν", είπε ο Αταμάν για τον παίκτη του μετά την ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι.

Και μετά το "μαστίγιο", ήρθε το "καρότο". Μετά από αυτές τις δηλώσεις, ο Αταμάν επέτρεψε στον Σορτς να παίξει το δεύτερο παιχνίδι του με πάνω από 20 λεπτά (21:20) στο Παρίσι απέναντι στην παλιά του ομάδα. Τελείωσε με 13 πόντους, η δεύτερη καλύτερη επίδοσή του φέτος στη EuroLeague. Κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, έφτασε τους 19 πόντους και 6 ασίστ σε 32:43. Ήταν τα υψηλότερα νούμερα του σε πόντους, αξιολόγηση και λεπτά συμμετοχής.

Ένα "μαστίγιο και καρότο" που αποδίδει και σε συλλογικό επίπεδο: αυτή τη στιγμή, ο Παναθηναϊκός μετρά τέσσερις συνεχόμενες νίκες και έχει ρεκόρ 9-4. Παρί, Ρεάλ Μαδρίτης, Dubai Basketball και μετά η Παρτίζαν υπέστησαν την αντίδραση του Παναθηναϊκού»!