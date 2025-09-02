Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος ήταν στην πρώτη προπόνηση του Παναθηναϊκού και μεταξύ άλλων, στις δηλώσεις του ενόψει της νέας σεζόν αναφέρθηκε στα συναισθήματα που έχει για το γεγονός ότι θα είναι παίκτης του «τριφυλλιού».

Ο Σεπτέμβριος έφτασε και ο Παναθηναϊκός AKTOR άρχισε τις προπονήσεις του ενόψει μίας ακόμη πολύ δύσκολης και μεγάλης σεζόν, με τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα του «τριφυλλιού» να βρίσκονται εκεί.

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, μιλώντας για τη νέα αγωνιστική περίοδο, αναφέρθηκε στην απόφασή του να πει ναι στους «πράσινους», για τα συναισθήματα που έχει αλλά και το τι μπορεί να περιμένει ο κόσμος από τον ίδιο.

«Αισθάνομαι πολύ περήφανος που βρίσκομαι εδώ. Είναι μια μεγάλη στιγμή για εμένα και ιδιαίτερη πρόκληση. Ευχαριστώ την ομάδα την εμπιστοσύνη που μου έδειξε και την θέληση που είχε για να έρθω εδώ. Μακάρι να ανταποδώσω τα μέγιστα».

Για το τί καινούργιο μπορεί να περιμένει ο κόσμος από εκείνον: «Θα δώσω όλο μου το είναι σε κάθε φάση, επίθεση-άμυνα. Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό. Θα είμαι aggressive όπως συνηθίζω να είμαι και από εκεί και πέρα είμαι ένας καλός συμπαίκτης, ένας τύπος αρκετά χαλαρός και πιστεύω ότι θα έχουμε μία ωραία χημεία με τα παιδιά».

Για την απόφασή του να πάει στο «τριφύλλι»: «Η ομάδα έδειξε ότι με θέλει πάρα πολύ και ήταν ιδιαίτερα τιμητικό όλο αυτό. Για αυτό τον λόγο εφόσον γινόταν εφικτό να έρθω από φέτος, ήρθα από φέτος».

Για το πόσο εύκολο είναι να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο: «Δεν είναι εύκολο αλλά σίγουρα όταν είσαι σε ομάδα τέτοιου επιπέδου που διεκδικεί τα πάντα, θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό να πείσω την ομάδα ότι αξίζω χώρο και χρόνο. Αυτό κερδίζεται».

Για τις απαιτήσεις: «Οι απαιτήσεις αυξάνονται. Το γνωρίζω αυτό. Ελπίζω να ανταπεξέλθω».

Για το ποια στιγμή φαντάζεται να ζήσει φέτος και πώς την φαντάζεται: «Να κατακτάμε τα τρόπαια. Όλα αυτά που βλέπουμε στις φωτογραφίες που πάμε στην αρένα, να είμαστε και εμείς σε μία φωτογραφία τέτοια».

Για τον κόσμο: «Είμαι έτοιμος και ενθουσιασμένος και πανέτοιμος να βοηθήσω».