Παναθηναϊκός: Η πρώτη προπόνηση του Χολμς στα «πράσινα»
Ο Σεπτέμβριος έφτασε, το καλοκαίρι περνάει πλέον στο παρελθόν και η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της νέας σεζόν στην Euroleague έχει πλέον αρχίσει, με τους παίκτες που δεν βρίσκονται στις εθνικές τους ομάδες να μπαίνουν πλέον σε ρυθμούς προπόνησης.
Ένας από αυτούς, όπως φαίνεται μέσα από φωτογραφίες που ανέβασε ο Παναθηναϊκός AKTOR, είναι ένα από τα φετινά μεταγραφικά αποκτήματα των «πρασίνων». Ο Ρισόν Χολμς, πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση στο Telekom Center Athens με τη φανέλα του «τριφυλλιού».
Υπενθυμίζουμε ότι ο 31χρονος φόργουορντ αποκτήθηκε στις αρχές του Αυγούστου με τον ίδιο να προέρχεται από το NBA, όπου την περασμένη χρονιά ως παίκτης των Γουάσινγκτον Γουίζαρντς είχε από 7,4 πόντους με 5,7 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ σε 17 λεπτά εντός παρκέ.
Geared up and ready to take action on the court! 💪🏾💚— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 1, 2025
Richaun’s first practice - full album on CLUB 1908: https://t.co/IJffh0iB5l#WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic #Club1908 #OneClubOneApp pic.twitter.com/A27CCHvlxg
