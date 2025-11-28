Σλοβενία - Εσθονία 93-94: Έπαθαν... Σαργκιούνας σε απίθανη ανατροπή
Μετά τον Ίγκνας Σαργκιούνας που έκανε απίθανα πράγματα στο ματς της Λιθουανίας, θυμίζοντας Τρέισι ΜακΓκρέιντι, η Εσθονία προσπάθησε να κλέψει τα φώτα από πάνω του, με μία επίσης απίθανη ανατροπή, στην πρώτη αγωνιστική των προκριματικών του MundoBasket.
- Μεγάλη Βρετανία -Λιθουανία 88-89: Ο Σαργκιούνας ντύθηκε...Μακ Γκρέιντι
- Σαργκιούνας: Ποιος είναι ο Λιθουανός των 9 πόντων σε 15 δευτερόλεπτα
Το παιχνίδι στη Λιουμπλιάνα, απέναντι στη Σλοβενία ήταν... θρίλερ ως το τέλος, εξ ου και η παράταση. Εκεί όπου οι Εσθονοί «έκλεψαν» κατάφεραν μέσα σε 18 δευτερόλεπτα, να ανατρέψουν το εις βάρος τους 93-89.
Ένα λέι απ του Χένρι Ντρελ στα 12'' μείωσε 93-91, με τους Σλοβένους να κάνουν λάθος στην επαναφορά. Η μπάλα έπεσε στα χέρια του Κρίστιαν Κουλαμάε, ο οποίος σκόραρε για τρεις και έγραψε το 93-94.
Ένα σουτ το οποίο αποδείχθηκε νικητήριο, μιας και ο Γκρέγκορ Χρόβατ δεν κατάφερε να απαντήσει και οι Εσθονοί «απέδρασαν».
Τα δεκάλεπτα: 20-19, 38-39, 58-65, 79-79 κ.δ., 93-94
Το επικό φινάλε στο Σλοβενία - Εσθονία
HAS THIS REALLY JUST HAPPENED?— FIBA Basketball World Cup 🏆 (@FIBAWC) November 28, 2025
ESTONIA FOR THE UNBELIEVABLE WIN! 😫#FIBAWC | #StepItUp pic.twitter.com/i1nLrnrnsZ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.