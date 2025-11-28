Με έναν απίθανο τρόπο και πέντε πόντους στα τελευταία 18 δευτερόλεπτα, η Εσθονία πέρασε από την έδρα της Σλοβενίας στα προκριματικά του MundoBasket.

Μετά τον Ίγκνας Σαργκιούνας που έκανε απίθανα πράγματα στο ματς της Λιθουανίας, θυμίζοντας Τρέισι ΜακΓκρέιντι, η Εσθονία προσπάθησε να κλέψει τα φώτα από πάνω του, με μία επίσης απίθανη ανατροπή, στην πρώτη αγωνιστική των προκριματικών του MundoBasket.

Το παιχνίδι στη Λιουμπλιάνα, απέναντι στη Σλοβενία ήταν... θρίλερ ως το τέλος, εξ ου και η παράταση. Εκεί όπου οι Εσθονοί «έκλεψαν» κατάφεραν μέσα σε 18 δευτερόλεπτα, να ανατρέψουν το εις βάρος τους 93-89.

Ένα λέι απ του Χένρι Ντρελ στα 12'' μείωσε 93-91, με τους Σλοβένους να κάνουν λάθος στην επαναφορά. Η μπάλα έπεσε στα χέρια του Κρίστιαν Κουλαμάε, ο οποίος σκόραρε για τρεις και έγραψε το 93-94.

Ένα σουτ το οποίο αποδείχθηκε νικητήριο, μιας και ο Γκρέγκορ Χρόβατ δεν κατάφερε να απαντήσει και οι Εσθονοί «απέδρασαν».

Τα δεκάλεπτα: 20-19, 38-39, 58-65, 79-79 κ.δ., 93-94

Το επικό φινάλε στο Σλοβενία - Εσθονία