Μπάγερν Μονάχου: Δικός της ο Αϊζάια Μάικ μέχρι το 2027
Η Μπάγερν Μονάχου διαμορφώνει το ρόστερ της ενόψει της νέας σεζόν και εντάσσει στο δυναμικό της τον Αϊζάια Μάικ (2,03 μ.), ο οποίος την περσινή χρονιά αγωνιζόταν με την Παρτιζάν. Ο 27χρονος πάουερ φόργουορντ είναι διεθνής με την Εθνική Καναδά και μετακομίζει στη Βαυαρία με στόχο να καθιερωθεί στο υψηλότερο επίπεδο της EuroLeague.
Με την ομάδα του Βελιγραδίου την περασμένη σεζόν είχε 3,9 πόντους, 2,4 ριμπάουντ και 0,7 ασίστ σε 15 λεπτά μέσο όρο συμμετοχής. Ωστόσο, ένας τραυματισμός στην αρχή της χρονιάς δεν του επέτρεψε να βρει τον ρυθμό που επιθυμούσε.
«Η μετακίνηση στο Μόναχο είναι λογικό βήμα. Μιλώντας με τον κόουτς Γκόρντι, φάνηκε καθαρά ότι φέρνω το πακέτο που χρειάζεται η ομάδα», δήλωσε ο Μάικ, ο οποίος αυτή τη στιγμή αγωνίζεται με τον Καναδά στο AmeriCup στη Νικαράγουα.
«Μετά τον τραυματισμό μου στην αρχή της περασμένης σεζόν, τα πράγματα δεν πήγαν όπως τα περίμενα και δεν μπόρεσα να δείξω πραγματικά τον εαυτό μου: έναν all-around παίκτη που μπορεί να σουτάρει, να παίρνει πρωτοβουλίες, να παίζει τόσο στο “4” όσο και στο “3”, να αμύνεται σε πολλές θέσεις και, πάνω απ’ όλα, να φέρνει ενέργεια στο γήπεδο», δήλωσε ο παίκτης στο επίσημο σάιτ της ομάδας.
𝐖𝐄𝐋𝐂𝐎𝐌𝐄 𝐈𝐒𝐈𝐀𝐇𝐀 👋— FC Bayern Basketball (@FCBBasketball) August 25, 2025
We've signed Canadian national team player @Kkingzayy15, who last played for @PartizanBC! Read all about it ⤵️#FCBB #WeBallTogether #Mike2027
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.