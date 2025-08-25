Η Μπάγερν Μονάχου ανακοίνωσε την απόκτηση του Αϊζάια Μάικ με συμβόλαιο έως το 2027.

Η Μπάγερν Μονάχου διαμορφώνει το ρόστερ της ενόψει της νέας σεζόν και εντάσσει στο δυναμικό της τον Αϊζάια Μάικ (2,03 μ.), ο οποίος την περσινή χρονιά αγωνιζόταν με την Παρτιζάν. Ο 27χρονος πάουερ φόργουορντ είναι διεθνής με την Εθνική Καναδά και μετακομίζει στη Βαυαρία με στόχο να καθιερωθεί στο υψηλότερο επίπεδο της EuroLeague.

Με την ομάδα του Βελιγραδίου την περασμένη σεζόν είχε 3,9 πόντους, 2,4 ριμπάουντ και 0,7 ασίστ σε 15 λεπτά μέσο όρο συμμετοχής. Ωστόσο, ένας τραυματισμός στην αρχή της χρονιάς δεν του επέτρεψε να βρει τον ρυθμό που επιθυμούσε.

«Η μετακίνηση στο Μόναχο είναι λογικό βήμα. Μιλώντας με τον κόουτς Γκόρντι, φάνηκε καθαρά ότι φέρνω το πακέτο που χρειάζεται η ομάδα», δήλωσε ο Μάικ, ο οποίος αυτή τη στιγμή αγωνίζεται με τον Καναδά στο AmeriCup στη Νικαράγουα.

«Μετά τον τραυματισμό μου στην αρχή της περασμένης σεζόν, τα πράγματα δεν πήγαν όπως τα περίμενα και δεν μπόρεσα να δείξω πραγματικά τον εαυτό μου: έναν all-around παίκτη που μπορεί να σουτάρει, να παίρνει πρωτοβουλίες, να παίζει τόσο στο “4” όσο και στο “3”, να αμύνεται σε πολλές θέσεις και, πάνω απ’ όλα, να φέρνει ενέργεια στο γήπεδο», δήλωσε ο παίκτης στο επίσημο σάιτ της ομάδας.