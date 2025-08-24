Ο Λούκα Μίτροβιτς δεν θα φοράει τη σεζόν 2025-26 τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα με την οποία κατέκτησε 19 τίτλους.

Ακόμα ένας παίκτης-σύμβολο αποχωρεί από τον Ερυθρό Αστέρα. Ο λόγος για τον Λούκα Μίτροβιτς, ο οποίος δεν θα βρίσκεται στο ρόστερ της σερβικής ομάδας τη σεζόν 2025-26, ύστερα από μια πορεία που σφράγισε σχεδόν ολόκληρη την καριέρα του.

Την είδηση επιβεβαίωσε και επίσημα ο σύλλογος του Βελιγραδίου με ένα συναισθηματικό βίντεο.

Η ανακοίνωση της ομάδας κάνει λόγο για έναν αθλητή που σημάδεψε με την παρουσία του το κλαμπ

«Ο Λούκα Μίτροβιτς ανήκει στην κατηγορία εκείνων που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στον Ερυθρό Αστέρα. Με τη συμβολή του στους τίτλους, τη συμπεριφορά του εντός και εκτός παρκέ, αλλά και με το περιβραχιόνιο του αρχηγού, αποτελεί παράδειγμα και κομμάτι της ιστορίας μας.

Ο Μίτροβιτς φόρεσε για πρώτη φορά την ερυθρόλευκη φανέλα το 2012, ερχόμενος από τη Χέμοφαρμ. Από τότε κατέγραψε 524 συμμετοχές – αριθμός που τον κατατάσσει δεύτερο στην ιστορία του συλλόγου, πίσω μόνο από τον Λάζιτς. Σε αυτά τα χρόνια σημείωσε 3.932 πόντους και κατέκτησε 19 τίτλους: πέντε φορές την Αδριατική Λίγκα, έξι πρωταθλήματα Σερβίας και οκτώ Κύπελλα Ράντβιο Κόρατς.

Περισσότερο κι από τους αριθμούς, αυτό που τον ξεχώρισε ήταν ο τρόπος που υπηρέτησε το σύλλογο, με συνέπεια και αφοσίωση. Έγινε έτσι ένας από τους «αθάνατους» του Ερυθρού Αστέρα, μένοντας για πάντα συνδεδεμένος με την ιστορία του. Στο «κλαμπ» των παικτών με πάνω από 500 αγώνες βρίσκονται μόνο λίγοι εκλεκτοί, όπως οι Ογκνιέν Ντόμπριτς, Σλόμπονταν Νίκολιτς και Πρέντραγκ Μπογκασάβλιεβ.

Ο Σέρβος πάουερ φόργουορντ έζησε δύο μεγάλες θητείες στον Αστέρα, που συνολικά έφτασαν τις εννέα σεζόν. Αν και η πορεία του συνεχίζεται αλλού, το όνομά του θα παραμένει άρρηκτα δεμένο με τα ερυθρόλευκα.

Η διοίκηση, με επικεφαλής τον πρόεδρο Ζέλικο Ντρτσέλιτς, ευχαρίστησε δημόσια τον παίκτη:Του ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες στη συνέχεια της καριέρας του. Για όλα όσα προσέφερε στον σύλλογο, οι πόρτες μας θα είναι πάντα ανοιχτές για εκείνον όταν αποφασίσει να κλείσει την επαγγελματική του πορεία».