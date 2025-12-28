Ο Ερυθρός Αστέρας έκανε περίπατο (97-77) κόντρα στην Τσεντεβίτα του Νίκου Χουγκάζ με εξαιρετικό Τσίμα Μονέκε.

Ο Ερυθρός Αστέρας ήταν κυριαρχικός (97-77) απέναντι στην Τσεντεβίτα του Νίκου Χουγκάζ για τη 12η αγωνιστική της Αδριατικής Λίγκας (ABA League) υποχρεώνοντας τους φιλοξενούμενους στη δεύτερη ήττα τους στο πρωτάθλημα.

Μάλιστα, η Τσεντεβίτα είναι έτοιμη να έρθει στη Θεσσαλονίκη για να αντιμετωπίσει τον Άρη για το EuroCup (30/12, 20:30). Μεγάλος πρωταγωνιστής των νικητών ήταν ο Τσίμα Μονέκε με 17 πόντους, 6 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Από τους ηττημένους ο Νίκολιτς πέτυχε 17 πόντους, ενώ είχε και 5 ασίστ.

Ο Νίκος Χουγκάζ αγωνίστηκε για 17:44 και είχε 9 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Ίσως αυτές να είναι από τις τελευταίες εμφανίσεις του με τη φανέλα της Τσεντεβίτα, καθώς οι συζητήσεις για την μετακίνηση του στον ΠΑΟΚ φαίνεται πως είναι σε προχωρημένο στάδιο.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 28-24, 58-37, 73-55, 97-77.

