Η Χάποελ Τελ Αβίβ ανακοίνωσε το πρόγραμμα των φιλικών της. Στις 21 Σεπτεμβρίου θα παίξει με τον Κολοσσό Ρόδου.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ ετοιμάζεται για τη νέα σεζόν που θα τη βρει στο κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο, έχοντας εξασφαλίσει τη θέση της στην Euroleague της επερχόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη ανακοίνωσε το πρόγραμμα των φιλικών της, με το τελευταίο να είναι κόντρα στον Κολοσσό Ρόδου! Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το πρόγραμμα που παρουσίασαν οι Ισραηλινοί, οι δύο ομάδες είναι προγραμματισμένο να αναμετρηθούν στις 21 Σεπτεμβρίου, μόλις εννέα μέρες πριν από την έναρξη της Euroleague.

Θα έχουν προηγηθεί τα παιχνίδια με τη Μπάλκαν Μότεβγκραντ, τη Ρίλσκι Σπορτίστ, Βιένα BC, Φάλκο Σομπατελί / Μπάλκαν Μπότεβγκραντ, Νες Ζιόνα και Κιριάτ Άτα.

