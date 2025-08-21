Κολοσσός: Φιλικό κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ
Η Χάποελ Τελ Αβίβ ετοιμάζεται για τη νέα σεζόν που θα τη βρει στο κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο, έχοντας εξασφαλίσει τη θέση της στην Euroleague της επερχόμενης αγωνιστικής περιόδου.
Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη ανακοίνωσε το πρόγραμμα των φιλικών της, με το τελευταίο να είναι κόντρα στον Κολοσσό Ρόδου! Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το πρόγραμμα που παρουσίασαν οι Ισραηλινοί, οι δύο ομάδες είναι προγραμματισμένο να αναμετρηθούν στις 21 Σεπτεμβρίου, μόλις εννέα μέρες πριν από την έναρξη της Euroleague.
Θα έχουν προηγηθεί τα παιχνίδια με τη Μπάλκαν Μότεβγκραντ, τη Ρίλσκι Σπορτίστ, Βιένα BC, Φάλκο Σομπατελί / Μπάλκαν Μπότεβγκραντ, Νες Ζιόνα και Κιριάτ Άτα.
Το πρόγραμμα των φιλικών της Χάποελ Τελ Αβίβ
מחממים מנועים: הנה לו״ז המשחקים שלנו במסגרת קדם העונה 🥊 pic.twitter.com/pgjDwxLCSA— Hapoel Tel Aviv BC (@HapoelTLVBC) August 21, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.