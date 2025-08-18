Γουίλι Ερνανγκόμεθ για Μπαρτσελόνα: «Ένιωσα ότι έχασα την αγάπη μου για το μπάσκετ την περασμένη σεζόν»

Ο Γουίλι Ερνανγκόμεθ έδωσε συνέντευξη στο podcast «La Bombilla» και μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε με την ψυχική του υγεία τον τελευταίο χρόνο, τη βοήθεια που αναζήτησε, αλλά και τους λόγους για τους οποίους επέλεξε την Μπαρτσελόνα αντί της Ρεάλ Μαδρίτης, όταν επέστρεψε από το NBA.

Ο Γουίλι Ερναγκόμεθ παραχώρησε μια αποκαλυπτική συνέντευξη, λίγες μέρες πριν την έναρξη του EuroBasket 2025. Ο διεθνής Ισπανός αναφέρθηκε ανοιχτά στην ψυχολογική του κατάσταση την περασμένη σεζόν στην Μπαρτσελόνα, αλλά και στους λόγους που τον οδήγησαν να διαλέξει τη Βαρκελώνη ως τον ιδανικό προορισμό για τη συνέχεια της καριέρας του μετά τη θητεία του στο NBA.

Ο 31χρονος σέντερ παραδέχθηκε ότι βίωσε μια δύσκολη περίοδο, κατά την οποία πίστευε ότι είχε χάσει το πάθος και την αγάπη του για το μπάσκετ, «Πέρασα μια δύσκολη περίοδο, ένιωσα ότι έχασα την αγάπη και το πάθος μου για το μπάσκετ την περασμένη σεζόν. Δεν αισθανόμουν χαρούμενος ούτε άνετος με αυτό που έκανα. Πήγαινα στην προπόνηση επειδή έπρεπε. Προσπαθούσα να βρω τρόπο, αλλά έρχεται ένα σημείο που μόνος σου δεν μπορείς, ούτε ξέρεις πώς να το κάνεις.»

Για να μπορέσει να διαχειριστεί αυτήν την κατάσταση, όπως είπε, στράφηκε τόσο στην οικογένεια και τους κοντινούς του ανθρώπους όσο και σε ειδικό θεραπευτή, κάτι που θεωρεί καθοριστικό, «Μίλησα με την οικογένεια και τους κοντινούς μου ανθρώπους, ζήτησα βοήθεια και άρχισα να δουλεύω με τα συναισθήματά μου και την ψυχική μου υγεία. Με βοήθησε πολύ, επανασυνδέθηκα με το μυαλό μου, καταλαβαίνοντας τι θέλω και τι όχι.»

Αναφορικά με την απόφασή του να υπογράψει στην Μπαρτσελόνα το 2023, μετά την οκταετή παρουσία του στο NBA, αντί να επιστρέψει στη Ρεάλ Μαδρίτης με την οποία αγωνίστηκε την περίοδο 2013–2016, εξήγησε, «Θα ήθελα τα πράγματα να είχαν εξελιχθεί διαφορετικά με τη Ρεάλ, αλλά η πρόταση που μου έκαναν ήταν σαν να μην υπήρχε. Στο ΝΒΑ κατάλαβα ότι αυτό είναι δουλειά. Ήθελα να παίξω, να νιώθω σημαντικός. Η Μπαρτσελόνα πόνταρε σε μένα, και η Βαρκελώνη είναι μια απίστευτη πόλη.»