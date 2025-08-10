Παναθηναϊκός, Λεσόρ: Δεν μπορούσε να πιστέψει πόσα τατουάζ έχει βλέποντάς τα από την κάμερα ασφαλείας!
Ο Ματίας Λεσόρ δημοσίευσε ένα πολύ ξεκαρδιστικό βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram όπου παρατηρεί τα τατουάζ του από την κάμερα ασφαλείας του σπιτιού του.
Ο σέντερ του Παναθηναϊκού εντυπωσιάστηκε από το πόσο γεμάτο είναι το κορμί του!
«Ποτέ δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι είχα τόσα πολλά τατουάζ (δεν μπορώ να τα δω με το σκούρο δέρμα μου). Είδα αυτό, περπατώντας μπροστά από την κάμερα χθες το βράδυ», έγραψε χαρακτηριστικά.
