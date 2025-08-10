Ο Ρισόν Χολμς βρέθηκε στο «ΥΓΕΙΑ» όπου και υποβλήθηκε στις απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις ως νέος παίκτης του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR πριν από μερικές ημέρες ανακοίνωσε την απόκτηση του Ρισόν Χολμς, ο οποίος αποκτήθηκε με σκοπό να ενισχύσει τη γραμμή των ψηλών του «τριφυλλιού» ενόψει μίας ακόμη απαιτητικής σεζόν.

Ο 31χρονος, όπως έκανε γνωστό μέσα από δημοσίευσή της η «πράσινη» ΚΑΕ, βρέθηκε στο «ΥΓΕΙΑ» όπου και υποβλήθηκε στις απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις και μέσα στο επόμενο διάστημα θα είναι έτοιμος ώστε να βρεθεί στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού.

Μέσα από δημοσίευσή του στο twitter, νωρίς το πρωί της Κυριακής, ο Χολμς είχε δείξει την ευγνωμοσύνη του για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Θα παίξω μπάσκετ στην Ελλάδα... ο Θεός κάνει περισσότερα από όσα μπορείς ποτέ να φανταστείς ουάου».