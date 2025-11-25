Δείτε τους απόντες και τους αμφίβολους των ματς της Τρίτης στη Euroleague.

Η 13η αγωνιστική της EuroLeague ξεκινά την Τρίτη και το πρόγραμμα περιλαμβάνει έξι αναμετρήσεις. Ελληνικό ενδιαφέρον στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Παρτίζαν στο Telekom Center Athens.

Οι απόντες και οι αμφίβολοι σε κάθε ματς

Dubai BC – Παρί 18:00

Δεν θα παίξουν οι Μπέικον, Τζαϊτέ και Μέισον για τη Ντουμπάι, ενώ αμφίβολοι είναι οι Αβράμοβιτς και Μούσα. Off ο Στίβενς για την Παρί, ενώ αμφίβολος είναι ο Ιφί.

Φενέρ - Βίρτους 19:45

Εκτός θα είναι οι Μπάνγκο και Γουίλμπεκιν για τη Φενέρμπχτσε. Σμάιλαγκιτς και Τέιλορ δεν θα παίξουν για τη Βίρτους, ενώ αμφίβολοι είναι οι Παγιόλα και Τσάνκα.

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 20:00

Καμπόκλο, Γκίνατ και Μάνταρ παραμένουν εκτός για τους Ισραηλινούς, ενώ ο Οντιάσε είναι αμφίβολος. Την τελευταία στιγμή θα κριθεί του Λεν για τη Ρεάλ, ενώ σίγουρα εκτός είναι ο Αλμάνσα.

Ζάλγκιρις – Μπασκόνια 20:00

Μπουτκεβίτσιους και Γκιεντράιτις δεν θα μπορέσουν να αγωνιστούν για τους Λιθουανόυς, ενώ ο Φόρεστ είναι στα πιτς για τη Μπασκόνια.

Παναθηναϊκός – Παρτίζαν 21:15

Ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει στη διάθεση του τους Χολμς, Λεσόρ, Όσμαν, Γιούρτσεβεν, Τολιόπουλο. Στον αντίποδα δεν θα παίξουν οι Κάρλικ Τζόουνς, Λάκιτς και Νάκιτς. Αμφίβολος ο Μποσνιάκοβιτς.

Βαλένθια – Μπάγερν 21:30

Παραμένουν στα πιτς Χάρις και Γιοκουμπάιτις για τη Μπάγερν, ενώ αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Μπάλντγουιν. Αμφίβολος ο Τέιλορ για τη Βαλένθια.