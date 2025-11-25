Παναθηναϊκός: Για την 4η σερί νίκη του κόντρα στην Παρτίζαν του Ομπράντοβιτς
Mετά τη νίκη επί του Ντουμπάι BC, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρτίζαν στο Τelekom Center Athens (21:15, Novasports Prime, live Gazzetta) και θα ψάξει το 4ο σερί θετικό αποτέλεσμα στη Euroleague.
Στο 8-4 το τριφύλλι, στο 4-8 η ομάδα από τη Σερβία.
Με σημαντικές απουσίες o Παναθηναϊκός. Δεν θα αγωνιστούν οι Ομέρ Γιούρτσεβεν, Τσέντι Όσμαν και Βασίλης Τολιόπουλος, κάτι που δήλωσε και ο Έργκιν Άταμαν στη media day. Εκτός και ο Χολμς με τον Λεσόρ.
Η σημαντική απουσία για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι ο Κάρλικ Τζόουνς ο οποίος θα αργήσει να επιστρέψει στην ενεργό δράση, όπως επίσης και οι Λάκιτς-Μποσνιάκοβιτς.
Ο Άταμαν μίλησε για Όσμαν και Γιούρτσεβεν και τόνισε πως: «Ήταν έκπληξη για μένα που δεν είναι έτοιμοι να παίξουν». Από την πλευρά του ο Ρογκαβόπουλος ανέφερε πως «Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε αυτή τη νίκη και νομίζω θα τα καταφέρουμε».
Το πρόγραμμα της Πέμπτης
Nτουμπάι BC – Παρί 18:00
Φενέρμπαχτσε – Βίρτους Μπολόνια 19:45
Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 20:00
Ζάλγκιρις – Μπασκόνια 20:00
Παναθηναϊκός AKTOR – Παρτίζαν 21:15
Βαλένθια – Μπάγερν 21:30
