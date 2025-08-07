Ο Αμιντού Ντιαλό των 265 παιχνιδιών στο NBA υπέγραψε στην Μπασκόνια για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο Αμιντού Ντιαλό είναι ο νέος παίκτης της Μπασκόνια. Ο 27χρονος σούτινγκ γκαρντ (ύψους 1.99μ.) υπέγραψε συμβόλαιο διετούς συνεργασίας με τους Βάσκους, προερχόμενος από την Κίνα μετά τη θητεία του στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού.

Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στους Σαντζί Λουνγκς, με μέσο όρο 22.5 πόντους, 7.3 ριμπάουντ και 3.1 ασίστ. Έχοντας στο βιογραφικό του μεταξύ άλλων και 265 παιχνίδια στο NBA.

Εκεί όπου φόρεσε τις φανέλες των Οκλαχόμα Θάντερ, των Πίστονς και των Γουίζαρντς, παίζοντας μόλις δύο παιχνίδια στους τελευταίους. Με την πιο γεμάτη σεζόν του να είναι στο Ντιτρόιτ, το 2021-22, όταν και έπαιξε 58 παιχνίδια με 11.2 πόντους, 4.8 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ.