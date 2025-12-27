Η Μπασκόνια δεν είχε πρόβλημα να επικρατήσει 89-77 της Μπούργος έχοντας πρώτο σκόρερ τον Λουάου Καμπαρό.

Με νίκη συνέχισε στην ισπανική λίγκα η Μπασκόνια. Οι Βάσκοι επικράτησαν εύκολα με 8ξ9-77 της Μπούργος και έτσι ανέβηκαν στο 6-5. Στο 1-11 έπεσαν οι ηττημένοι που δυσκολεύονται αρκετά και είναι στην τελευταία θέση.

Από την πλευρά των νικητών πρώτος σκόρερ ήταν ο Λουάου Καμπαρό με 19 πόντους και 5 ριμπάουντ, ενώ 15 είχε ο Ομορούγι. Καλό ματς και ο Φόρεστ με 14 πόντους. Στον αντίποδα ο Τζάκσον μετρησε 18 πόντους.

Αυτή ήταν η δεύτερη σερί νίκη των Βάσκων στο ισπανικό πρωτάθλημα και η τρίτη στους τέσσερις τελευταίους αγώνες.

Η κατάταξη