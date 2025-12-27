Μπασκόνια - Μπούργος 89-77: Εύκολα οι Βάσκοι
Με νίκη συνέχισε στην ισπανική λίγκα η Μπασκόνια. Οι Βάσκοι επικράτησαν εύκολα με 8ξ9-77 της Μπούργος και έτσι ανέβηκαν στο 6-5. Στο 1-11 έπεσαν οι ηττημένοι που δυσκολεύονται αρκετά και είναι στην τελευταία θέση.
Από την πλευρά των νικητών πρώτος σκόρερ ήταν ο Λουάου Καμπαρό με 19 πόντους και 5 ριμπάουντ, ενώ 15 είχε ο Ομορούγι. Καλό ματς και ο Φόρεστ με 14 πόντους. Στον αντίποδα ο Τζάκσον μετρησε 18 πόντους.
Αυτή ήταν η δεύτερη σερί νίκη των Βάσκων στο ισπανικό πρωτάθλημα και η τρίτη στους τέσσερις τελευταίους αγώνες.
Η κατάταξη
- Ρεάλ Μαδρίτης 10-1
- Μούρθια 9-2
- Βαλένθια 8-2
- Τενερίφη 8-3
- Μπαρτσελόνα 7-4
- Μπανταλόνα 7-4
- Μάλαγα 7-4
- Μπασκόνια 6-5
- Μπιλμπάο 5-6
- Μπρεογκάν 5-6
- Μανρέσα 5-7
- Γκραν Κανάρια 4-6
- Γέιδα 4-7
- Σαραγόσα 4-7
- Τζιρόνα 4-7
- Ανδόρα 4-7
- Γρανάδα 1-10
- Μπούργκος 1-11
