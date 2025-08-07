Μακάμπι Τελ Αβίβ: Απέκτησε για δύο χρόνια τον Τριφούνοβιτς
Παίκτης της Μακάμπι Τελ Αβίβ από τη νέα σεζόν είναι ο Ούρος Τριφούνοβιτς. Ο 24χρονος Σέρβος γκαρντ/φόργουορντ (2.01μ.) υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τους Ισραηλινούς για τα επόμενα δύο χρόνια.
Ο Τριφούνοβιτς, ο οποίος βρίσκεται στην προεπιλογή της Σερβίας για το EuroBasket 2025, φόρεσε τη φανέλα της Τόφας την περασμένη σεζόν. Στην Τουρκία μέτρησε 11.4 πόντους, 2.1 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ, πραγματοποιώντας μία γεμάτη σεζόν μετά τη θητεία του στην Παρτίζαν.
Με την ομάδα του Βελιγραδίου ο Τριφούνοβιτς αγωνίστηκε σε 54 παιχνίδια της EuroLeague τη διετία 2022-2024 και επιστρέφει στη διοργάνωση με τη φανέλα της Μακάμπι Τελ Αβίβ.
Το βίντεο της Μακάμπι για τον Τριφούνοβιτς
