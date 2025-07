Ο Εβάν Φουρνιέ βρίσκεται στο Μόναχο και προπονήθηκε στις εγκαταστάσεις της Μπάγερν, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς τους Βαυαρούς για τη φιλοξενία.

Ο Εβάν Φουρνιέ βρίσκεται στο Μόναχο και είχε την ευκαιρία να προπονηθεί στις εγκαταστάσεις της Μπάγερν. Μάλιστα, ευχαρίστησε δημόσια τους Βαυαρούς για τη φιλοξενία, δημοσιεύοντας σχετική φωτογραφία και ευχαριστήριο μήνυμα στα social media.

Στη συνέχεια, ανέφερε με σχετικό tweet: «Πριν από δέκα χρόνια, ο σπουδαίος Τζέι Ερνάντεζ μου είπε κάτι που μου έμεινε βαθιά: πάντα υπάρχει μια ευκαιρία να δουλέψεις, αρκεί να την ψάξεις. Χωρίς δικαιολογίες!»

Εξάλλου, ο Γάλλος πρώην NBAer βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον Ολυμπιακό για την επέκταση της συνεργασίας τους.



10 years ago the great Jay Hernandez once told me there is always an opportunity to work if you look for it. No excuses!