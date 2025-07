O Aλέξανδρος Σαμοντούροβ εντυπωσίασε στο Εurobasket U20, με τους Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και ΚΑΕ Παναθηναϊκό να δείχνουν την περηφάνια τους.

Το EuroBasket U20 ολοκληρώθηκε, με την Ελλάδα να καταλαμβάνει την 5η θέση στο Ηράκλειο της Κρήτης, πληρώνοντας την ήττα από τη Γαλλία στον προημιτελικό. Ωστόσο οι επιδόσεις του Αλέξανδρου Σαμοντούροβ δε γινόταν να περάσουν απαρατήρητες, αφού συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία πεντάδα.

Στον... Σάμο αναφέρθηκε και ο συμπαίκτης του στο τριφύλλι, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ με story του, στο οποίο έδειξε πόσο συγκινημένος είναι, βάζοντας το σχετικό emoji.

Alexandros Samodurov in the All-Star Five of EuroBasket U20! 🇬🇷💫



The only player selected outside the Semi-Finalists — a true standout.



A proud milestone for our rising star — and this is just the beginning💚



Talent. Heart. Relentless work ☘️#paobcaktor #WeTheGreens pic.twitter.com/WyVZbQmVwf