Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Δανία - Ελλάδα και το ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός στη Stoiximan GBL
Πλούσιο σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ το σημερινό (12/10) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων.
Μετά την ήττα από τη Σκωτία, η Ελλάδα ταξίδεψε στη Δανία με μοναδικό στόχο το τρίποντο στα προκριματικά του Μουντιάλ του 2026. Σέντρα στις 21:45, με το ματς να μεταδίδεται ζωντανά από τον Alpha. Την ίδια ώρα, Ρουμανία - Αυστρία (Nova Sports Prime), Λιθουανία-Πολωνία (Nova Sports start) και Κροατία-Γιβραλτάρ (Nova Sports 1).
Στο μπάσκετ, έρχεται η 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με το πρώτο ντέρμπι της σεζόν. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ στις 19:00 με το παιχνίδι να μεταδίδεται από τη συχνότητα της ΕΡΤ2. Νωρίτερα (13:00) η ΑΕΚ κοντράρεται με τον Πανιώνιο και στις 16:00 το Περιστέρι φιλοξενεί τη Μύκονο (ΕΡΤ2).
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- ΑΕΚ - Πανιώνιος (13:00, ΕΡΤ2)
- Περιστέρι - Μύκονος (16:00, ΕΡΤ2)
- Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (19:00, ΕΡΤ2)
- Σκωτία - Λευκορωσία (19:00, Nova Sports 2)
- Ολλανδία - Φινλανδίας (19:00, Nova Sports 1)
- Ρουμανία - Αυστρία (21:45, Nova Sports prime)
- Κροατία - Γιβραλτάρ (21:45,Nova Sports 1)
- Δανία - Ελλάδα (21:45,Alpha)
