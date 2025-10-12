Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας (12/10) με την αναμέτρηση της Ελλάδας με τη Δανία, αλλά και το ντέρμπι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός στη Stoiximan GBL.

Πλούσιο σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ το σημερινό (12/10) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων.

Μετά την ήττα από τη Σκωτία, η Ελλάδα ταξίδεψε στη Δανία με μοναδικό στόχο το τρίποντο στα προκριματικά του Μουντιάλ του 2026. Σέντρα στις 21:45, με το ματς να μεταδίδεται ζωντανά από τον Alpha. Την ίδια ώρα, Ρουμανία - Αυστρία (Nova Sports Prime), Λιθουανία-Πολωνία (Nova Sports start) και Κροατία-Γιβραλτάρ (Nova Sports 1).

Στο μπάσκετ, έρχεται η 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με το πρώτο ντέρμπι της σεζόν. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ στις 19:00 με το παιχνίδι να μεταδίδεται από τη συχνότητα της ΕΡΤ2. Νωρίτερα (13:00) η ΑΕΚ κοντράρεται με τον Πανιώνιο και στις 16:00 το Περιστέρι φιλοξενεί τη Μύκονο (ΕΡΤ2).

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας