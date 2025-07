Περαιτέρω ενίσχυση για τη «ρακέτα» του Ερυθρού Αστέρα καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Κουβανού σέντερ, Χασιέλ Ριβέρο.

Ύστερα από δύο χρόνια στη Μακάμπι, ο Χασιέλ Ριβέρο θα γίνει μόνιμος κάτοικος Βελιγραδίου (σ.σ. εκεί όπου έτσι και αλλιώς αγωνιζόταν τα δύο τελευταία χρόνια) προκειμένου να φορέσει τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα καθώς η σερβική ομάδα ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτησή του.

Ο Κουβανός σέντερ θα «γεμίσει» ακόμα περισσότερο την front line της ομάδας μετά και την απόκτηση των Μονέκε, Οτζελέγιε και Ιζούντου από πλευράς της ομάδας του Γιάννη Σφαιρόπουλου, ενώ υπάρχουν ήδη στο ρόστερ οι Μπολομπόι και Πλάβτσιτς.

Ο Χασιέλ Ριβέρο μετράει 84 ματς στην Euroleague καθώς νωρίτερα είχε αγωνιστεί στα παρκέ της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης και με τη φανέλα της Βαλένθια, έχοντας κατά μέσο όρο 8.7 πόντους, 3.5 ριμπάουντ ανά 18:03 λεπτά συμμετοχής, ενώ σούταρε με 59% στα δίποντα και 66% στις βολές.

Хасиел Риверо је нови члан КК Црвена звезда Меридианбет!



Доскорашњи играч Макабија ново је појачање црвено-белих и доноси велику борбеност, одличну игру у рекету, осећај за скокове уз огромну физичку снагу коју поседује.



Welcome to red and white family, Jasiel! 🔴⚪#kkcz… pic.twitter.com/GXOoVRr3SY