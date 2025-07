Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού για τη φετινή Euroleague, πότε είναι τα «αιώνια» ντέρμπι.

Ανακοινώθηκε σήμερα το πρόγραμμα των 38 αγωνιστικών των ομάδων για τη νέα σεζόν στη Euroleague 2025-26. Ο Παναθηναϊκός θα μπει δυναμικά και φέτος στο κόλπο για τη διεκδίκηση της Euroleague με τα πρώτα δύο παιχνίδια να είναι εντός έδρας. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν βρίσκεται για ακόμα μια φορά μέσα στις τοπ ομάδες της διοργάνωσης.

Πρεμιέρα για τον Παναθηναϊκό με την Μπάγιερν Μονάχου στο ΟΑΚΑ την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου. Ακολουθούν οι δύο Ισπανικές Μπαρτσελόνα και Μπασκόνια με την πρώτη να φιλοξενείται στο ΟΑΚΑ. Η πρώτη «μάχη» με τον Ολυμπιακό θα είναι εντός έδρας στις 2 Ιανουαρίου (Παρασκευή), ενώ για τον δεύτερο γύρο στο ΣΕΦ η ημερομηνία είναι 6 Μαρτίου (Παρασκευή).

Στον πρώτο γύρο οι «πράσινοι» θα φιλοξενήσουν τη «νεοφώτιστη» Ντομπάι BC στις 20 Νοεμβρίου (Τετάρτη), αμέσως μετά την επίσκεψη τους στην Μαδρίτη(13/11, Τετάρτη), όπου θα αντιμετωπίσουν τη Ρεάλ. Η τελευταία αγωνιστική πριν τα play-off θα είναι εντός έδρας με την Εφές (17/4, Παρασκευή).

#PAOFans, time to save the dates 🗓️ ☘️



Our full schedule for the 2025/26 EuroLeague Regular Season is here.



R01 | vs FC BAYERN MUNICH

R02 | vs FC BARCELONA

R03 | @ BASKONIA VITORIA-GASTEIZ

R04 | vs LDLC ASVEL VILLEURBANNE

R05 | @ ANADOLU EFES ISTANBUL

R06 | @ VIRTUS BOLOGNA

R07… pic.twitter.com/HSU1F9QIaI