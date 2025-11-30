Α1 Γυναικών: Εμφατικό διπλό για τον Παναθηναϊκό στην έδρα του ΠΑΟΚ
Ο Παναθηναϊκός επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του απέναντι στον ΠΑΟΚ, επικρατώντας με 86-62 στην PAOK Sports Arena και σημειώνοντας την έβδομη νίκη σε ισάριθμους αγώνες στην Α1 Γυναικών, ρίχνοντας τις «ασπρόμαυρες» στο 2-5.
Η ομάδα της Σελέν Ερντέμ δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα απέναντι στις γηπεδούχες, χτίζοντας από νωρίς διαφορά ασφαλείας στο πρώτο ημίχρονο (35-59 στο 20') που διατήρησε μέχρι το φινάλε.
Η Σεντόνα Πρινς ηγήθηκε επιθετικά του «τριφυλλιού», σημειώνοντας 19 πόντους με 4/5 βολές, 6/7 δίποντα, 1/2 τρίποντα, προσθέτοντας 7 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 μπλοκ σε 28:23 λεπτά συμμετοχής.
Από εκεί και πέρα, η Ιωάννα Κριμίλη πρόσθεσε 11 πόντους, 5 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ η Κριστίν Βίτολα σημείωσε 13 πόντους με 2/2 βολές, 1/2 δίποντα, 3/4 τρίποντα, προσθέτοντας 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 17:43 λεπτά συμμετοχής.
Τα δεκάλεπτα: 23-34, 35-59, 47-75, 62-86
Αποτελέσματα - 8η Αγωνιστική
Σάββατο 29/11
Κυριακή 30/11
- ΠΑΟΚ_Παναθηναϊκός 62-86
- 15.00 ΕΣΚΔ Ιωνία-Ανόρθωση Βόλου
- 16.00 Αθηναϊκός Qualco-Πρωτέας Βούλας
- 17.00 ΠΑΣ Γιάννινα-Παναθλητικός
Ρεπό: Πανσερραϊκός
Κατάταξη
- Παναθηναϊκός 7-0
- Αθηναϊκός 6-1
- Ολυμπιακός 6-1
- Πανσερραϊκός 4-3
- Πρωτέας Βούλας 3-4
- ΠΑΣ Γιάννινα 3-4
- ΕΣΚΔ Ιωνία 3-4
- ΠΑΟΚ 2-5
- Παναθλητικός Συκεών 2-4
- Αμύντας 1-6
- Ανόρθωση Βόλου 0-6
