Ο Κώστας Σλούκας φωτογραφήθηκε με τη νέα σπέσιαλ φανέλα του Παναθηναϊκού για το 7ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Όπως είναι γνωστό, ο Παναθηναϊκός θα ταξιδέψει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο στην Αυστραλία για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»!

Η «πράσινη» ΚΑΕ έχει ξεκινήσει ήδη τις προετοιμασίες για το σπουδαίο αθλητικό γεγονός και με πρωταγωνιστή τον Κώστα Σλούκα παρουσίασε και την ειδική φανέλα για το συγκεκριμένο event.

«Μετράμε τις μέρες για τις εκπληκτικές στιγμές που θα ζήσουμε στην Αυστραλία», έγραψε το τριφύλλι.

Our Captain, Kostas Sloukas, is looking good in our limited edition jersey - made exclusively, in cooperation with @adidasHoops for the 7th Pavlos Giannakopoulos Tournament. ☘️



Counting the days for the amazing moments we are going to live in Australia! 🇦🇺#WeTheGreens… pic.twitter.com/YQzOvHvcN7