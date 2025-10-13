Δείτε την παρακάμερα του Ολυμπιακού από το νικηφόρο πρώτο ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Σε ένα παιχνίδι που σημαδεύτηκε από τις απουσίες των δύο μεγάλων σταρ (Φουρνιέ, Ναν), ο Ολυμπιακός ήταν αυτός που βγήκε νικητής από το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Οι «ερυθρόλευκοι» επέστρεψαν από το -12 του πρώτου μέρους και επικράτησαν με 90-86, κάνοντας σημαντικό βήμα για το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs της Stoiximan GBL.