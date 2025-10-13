Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Η παρακάμερα του ντέρμπι που βάφτηκε «ερυθρόλευκο»
Δείτε την παρακάμερα του Ολυμπιακού από το νικηφόρο πρώτο ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό.
Σε ένα παιχνίδι που σημαδεύτηκε από τις απουσίες των δύο μεγάλων σταρ (Φουρνιέ, Ναν), ο Ολυμπιακός ήταν αυτός που βγήκε νικητής από το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» κόντρα στον Παναθηναϊκό.
Οι «ερυθρόλευκοι» επέστρεψαν από το -12 του πρώτου μέρους και επικράτησαν με 90-86, κάνοντας σημαντικό βήμα για το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs της Stoiximan GBL.
Δείτε την παρακάμερα του αγώνα
@Photo credits: eurokinissi
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.