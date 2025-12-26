Η Dubai Basketball έκανε το 10/10 στην Αδριατική Λίγκα

Η Dubai Basketball διεύρυνε το αήττητο σερί της στην ABA Liga, επικρατώντας της Κρκα με 82-61 και κάνοντας το 10/10 στη διοργάνωση.

Η Dubai Basketball επιβλήθηκε της Κρκα με 82-61 και συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα στον Α’ όμιλο της Αδριατικής Λίγκας, σημειώνοντας τη δέκατη νίκη της σε ισάριθμους αγώνες στη διοργάνωση.

Ο Καμπενγκέλε ηγήθηκε επιθετικά των γηπεδούχων, σημειώνοντας 15 πόντους (6/8 δίποντα, 1/1 τρίποντο) και έξι ριμπάουντ. Από εκεί και πέρα, ο Μπέικον πρόσθεσε οκτώ πόντους, επτά ριμπάουντ και οκτώ ασίστ, ενώ ο Καμένιας είχε 10 πόντους και τρία ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 27-16, 46-31, 70-45, 82-61.

Κατάταξη - Group A