Η Dubai Basketball έκανε το 10/10 στην Αδριατική Λίγκα

Dubai Basketball: Έκανε το 10/10 στην Αδριατική Λίγκα
Η Dubai Basketball επιβλήθηκε της Κρκα με 82-61 και συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα στον Α’ όμιλο της Αδριατικής Λίγκας, σημειώνοντας τη δέκατη νίκη της σε ισάριθμους αγώνες στη διοργάνωση.
Ο Καμπενγκέλε ηγήθηκε επιθετικά των γηπεδούχων, σημειώνοντας 15 πόντους (6/8 δίποντα, 1/1 τρίποντο) και έξι ριμπάουντ. Από εκεί και πέρα, ο Μπέικον πρόσθεσε οκτώ πόντους, επτά ριμπάουντ και οκτώ ασίστ, ενώ ο Καμένιας είχε 10 πόντους και τρία ριμπάουντ.
Τα δεκάλεπτα: 27-16, 46-31, 70-45, 82-61.
Κατάταξη - Group A
- Dubai Basketball 10-0
- Παρτίζαν 8-1
- Κλουζ Ναπόκα 7-3
- Ιγκοκέα 5-4
- Ζελέζνικ 4-6
- Σπλιτ 3-7
- Κρκα 2-9
- Μπόρατς Τσάτσακ 3-6
- Ντέρμπι 2-8
