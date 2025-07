Όσμαν στους Έλληνες της Αυστραλίας: «Ανυπομονώ να βγω στο παρκέ και να παίξουμε μπάσκετ για εσάς» (vid)

Ο Τσέντι Όσμαν έστειλε το δικό του μήνυμα στους Έλληνες της Αυστραλίας ενόψει του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» σε Μελβούρνη και Σίδνεϊ.

Όπως είναι γνωστό, ο Παναθηναϊκός θα ταξιδέψει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο στην Αυστραλία για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»!

Αν μη τι άλλο είναι έντονο το ελληνικό στοιχείο στην «χώρα των καγκουρό», με τον Τσέντι Όσμαν να... προετοιμάζει το έδαφος για την «πράσινη» επίσκεψή τους.

«Γεια σας φίλοι του Παναθηναϊκού. Είμαι ο Τσέντι Όσμαν. Όπως γνωρίζετε τον Σεπτέμβριο ερχόμαστε στην Αυστραλία για το τουρνουά 'Παύλος Γιαννακόπουλος' . Ανυπομονώ να βγω στο γήπεδο και να παίξουμε μπάσκετ μπροστά σας. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος! Τα λέμε σύντομα. Να προσέχετε. Αντίο» ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Τούρκος φόργουορντ.

Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός και η Παρτίζαν θα αναμετρηθούν για πρώτη φορά την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου στην «John Cain Arena» της Μελβούρνης και στη συνέχεια θα αγωνιστούν σε τουρνουά τεσσάρων ομάδων με τους Sydney Kings και Adelaide 36ers την Κυριακή 21 και τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στην «Qudos Bank Arena» του Σίδνεϊ.

