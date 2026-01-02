Ο Κωνσταντίνος Αργυρός στα court seats για το Παναθηναϊκός–Ολυμπιακός

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός βρέθηκε στο Telekom Center Athens και παρακολούθησε διά ζώσης το ντέρμπι της EuroLeague ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της EuroLeague, ολοκληρώνοντας τον πρώτο γύρο της regular season μπροστά στον κόσμο του.

Στο Telekom Center Athens βρέθηκε και ο Κωνσταντίνος Αργυρός, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά το ντέρμπι των «αιωνίων».

Ο γνωστός τραγουδιστής πήρε τη θέση του στα court seats, απολαμβάνοντας την αναμέτρηση σε απόσταση αναπνοής από το παρκέ.