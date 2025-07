Ο Τζέικ Κοέν έβαλε τέλος στην καριέρα του, έχοντας περάσει τα 9 από τα 12 χρόνια του στην Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Με επίσημη ανακοίνωσή της, η Μακάμπι Τελ Αβίβ ευχαρίστησε τον Τζέικ Κοέν, ο οποίος ανακοίνωσε το τέλος της καριέρας του έχοντας περάσει τα 9 από τα 12 χρόνια αυτής στη συγκεκριμένη ομάδα του Ισραήλ.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, στο επίπεδο της Euroleague μετρούσε κατά μέσο όρο από 2,8 πόντους με 1,5 ριμπάουντ και 0,4 ασίστ σε 9:30 λεπτά εντός παρκέ, με καλύτερό του αγώνα να είναι κόντρα στον Παναθηναϊκό όπου σημείωσε 15 πόντους.

Στο παρελθόν ο ίδιος είχε περάσει μεταξύ άλλων από τον Άρη (2015-16) ενώ είχε κατακτήσει πέντε φορές το πρωτάθλημα του Ισραήλ.

🙏 Thank you for everything pic.twitter.com/jL6CvHOSO3