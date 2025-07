Ο Ναζ Μήτρου Λονγκ αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον Ολυμπιακό, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του Gazzetta.

Τέλος με κάθε επισημότητα από τον Ολυμπιακό ο Ναζ Μήτρου Λογνκ, με την ομάδα του Πειραιά να ανακοινώνει το τέλος της συνεργασίας, το μεσημέρι της Πέμπτης (10/7). Με αυτόν τον τρόποι μπήκε τέλος στην κοινή πορεία των δύο πλευρών, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του Gazzetta.

Οι «ερυθρόλευκοι» στην ανακοίνωσή τους ευχαρίστησαν τον 31χρονο γκαρντ αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Ευχαριστούμε για όλα, Ναζ! Ο χρόνος σου μαζί μας ήταν γεμάτος πάθος, ενέργεια και τρομερές στιγμές. Σου ευχόμαστε μόνο επιτυχία στο επόμενο κεφάλαιό σου».

Την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε, έπαιξε σε τέσσερις αγώνες της Euroleague ενώ στο επίπεδο της Stoiximan GBL μετρούσε κατά μέσο όρο από 5,53 πόντους σε 16:08 λεπτά εντός παρκέ.

Thank you for everything, Naz!



Your time with us was filled with passion, energy, and great moments.



Wishing you nothing but success in the next chapter!#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/b9sxmd7UVn