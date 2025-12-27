Ο Πίτερς στο Gazz Floor του Gazzetta by Novibet: «Στο τέλος ήταν ugly win» - Το σχόλιό του για τη φωτιά στο εστιατόριό του
Στο Gazzetta Floor powered by Novibet, ο Αλεκ Πίτερς αναφέρθηκε τόσο στη νίκη της ομάδας του κόντρα στη Μπολόνια (94-97) όσο και στη φωτιά που ξέσπασε στο εστιατόριο ανήμερα των Χριστουγέννων.
Για τα δύο δύσκολα παιχνίδια που ακολουθούν με Παναθηναϊκό και Φενέρμπαχτσε, ανέφερε ότι η ομάδα θα ξεκουραστεί και θα είναι έτοιμη για τις επερχόμενες αναμετρήσεις.
Όσον αφορά τα νέα που έκαναν τον γύρο του διαδικτύου για τη φωτιά, ο ίδιος διευκρίνισε ότι η ζημιά ήταν μικρή. «Τέτοια περιστατικά συμβαίνουν κάποιες φορές», τόνισε, «αλλά όλα είναι υπό έλεγχο και το εστιατόριο λειτουργεί κανονικά».
