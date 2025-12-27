Ο Πίτερς στο Gazz Floor του Gazzetta by Novibet: «Στο τέλος ήταν ugly win» - Το σχόλιό του για τη φωτιά στο εστιατόριό του

Ο Αλεκ Πίτερς μίλησε στο Gazzetta Floor powered by Novibet και μίλησε για τη νίκη κόντρα στη Μπολόνια, αλλά και για τη φωτιά στο εστιατόριο ανήμερα των Χριστουγέννων.

Στο Gazzetta Floor powered by Novibet, ο Αλεκ Πίτερς αναφέρθηκε τόσο στη νίκη της ομάδας του κόντρα στη Μπολόνια (94-97) όσο και στη φωτιά που ξέσπασε στο εστιατόριο ανήμερα των Χριστουγέννων.

Για τα δύο δύσκολα παιχνίδια που ακολουθούν με Παναθηναϊκό και Φενέρμπαχτσε, ανέφερε ότι η ομάδα θα ξεκουραστεί και θα είναι έτοιμη για τις επερχόμενες αναμετρήσεις.

Όσον αφορά τα νέα που έκαναν τον γύρο του διαδικτύου για τη φωτιά, ο ίδιος διευκρίνισε ότι η ζημιά ήταν μικρή. «Τέτοια περιστατικά συμβαίνουν κάποιες φορές», τόνισε, «αλλά όλα είναι υπό έλεγχο και το εστιατόριο λειτουργεί κανονικά».