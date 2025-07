Ο Σεμπαστιάν Ερέρα θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα της Παρί καθώς ανανέωσε με την γαλλική ομάδα έως και το καλοκαίρι του 2027.

Κάτοικος Παρισιού θα παραμείνει ο 28χρονος γκαρντ, ο οποίος αποτέλεσε μέλος του rotation της Παρί τη σεζόν που ολοκληρώθηκε.

Συγκεκριμένα αγωνίστηκε σε 17 ματς της Euroleague έχοντας κατά μέσο όρο 4 πόντους, 1.1 ριμπάουντ και 0.5 ασίστ ανά 11:53 λεπτά συμμετοχής έχοντας 18/54 τρίποντα και μόλις... 3/9 δίποντα.

Ο Σεμπαστιαν Ερέρα συμφώνησε να παραμείνει στην Παρί καθώς υπέγραψε νέο διετές συμβόλαιο, το οποίο θα τον κρατήσει στην «Πόλη του Φωτός» έως και το καλοκαίρι του 2027.

Seba stays here for 2 more 😍🫡



Le club est très heureux d’annoncer la prolongation de contrat de Seba qui portera le maillot parisien jusqu’en 2027 🖤❤️💙



VAMOSSSS pic.twitter.com/SCR9gWkX4I