Η Παρί μετά από δύο παρατάσεις έκανε την ανατροπή στην έδρα της Βιλερμπάν επικρατώντας με 98-93 με πρωταγωνιστή τον Ναντίρ Ιφί.

Η Βιλερμπάν υποδέχτηκε την Παρί για τη 15η αγωνιστική του γαλλικού πρωταθλήματος με τις δύο ομάδες να ήταν ισόπαλες μέχρι αυτό το παιχνίδι. Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν μετά από δύο παρατάσεις να ανατρέψουν την εικόνα του ματς και να πάρουν τη νίκη με 93-98.

Η Παρί ανέβηκε έτσι στο 10-4 και στην 3η θέση της βαθμολογίας, αφήνοντας τη Βιλερμπάν 7η με9-5.

«Αίμα κι άμμος» ήταν το γαλλικό ντέρμπι και παρά το γεγονός ότι οι γηπεδούχοι κατάφεραν να ξεφύγουν στο πρώτο ημίχρονο παίρνοντας προβάδισμα 20 πόντων (63-57) με πρωτοπόρο τον Τομά Ερτέλ, η Παρί δεν είχε πει ακόμα την τελευταία της λέξη. Με ένα επιμέρους 3-14, οι φιλοξενούμενοι πλησίασαν στον πόντο (65-64), ενώ μάλιστα πέρασαν και μπροστά λίγο πριν ολοκληρωθεί το τέταρτο δεκάλεπτο με τη βοήθεια του Ρόμπινσον, ωστόσο ο Ερτέλ με 3 εύστοχες βολές έστειλε το ματς στην παράταση.

Η σκληρή «μάχη» δεν άλλαξε στο έξτρα πεντάλεπτο με αμφότερες τις ομάδες να σκοράρουν από 7 πόντους και τη δεύτερη παράταση να κρίνεται απαραίτητη. Εκεί ο Ναντίρ Ιφί το πήρε πάνω του και ολοκλήρωσε την ανατροπή της ομάδας του σημειώνοντας 23 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Στον αντίποδα, ο Ερτέλ ήταν ο πρωτοπόρος της Βιλερμπάν με 19 πόντους, 5 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 28-14, 52-32, 63-57, 81-81 (κ.δ.), 93-98 (παρ.)