Η Αρμάνι Μιλάνο επισημοποίησε τη συμφωνία με τον Βρετανό πλέι μέικερ, Κουίν Έλις, ο οποίος αγωνιζόταν στην Τρέντο.

Συνεχίζει τις κινήσεις ενίσχυσης η Αρμάνι Μιλάνο, καθώς αυτήν την φορά ανακοίνωσε την απόκτηση του 22χρονου Βρετανού point guard, Κουίν Έλις.

Ο Έλις αγωνίστηκε τα δύο τελευταία χρόνια στην Τρέντο ενώ προηγουμένως βρέθηκε στην δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας με τις Μονφρεράτο και Ορλαντίνα.

Την σεζόν που ολοκληρώθηκε μέτρησε κατά μέσο όρο 10.1 πόντους, 5.4 ασίστ και 4.3 ριμπάουντ, ανά 25 λεπτά συμμετοχής και σουτάροντας με 47% εντός παιδιάς και 35% στα τρίποντα.

WELCOME QUINN 🩶❤️

"Sono super entusiasta di entrare a far parte di un club così importante, storico e con una cultura basata sulle vittorie. E' una grande opportunità per crescere e competere al massimo livello. Non vedo l'ora di giocare davanti a tutti i tifosi dell'Olimpia".… pic.twitter.com/6qOo0ulfPs